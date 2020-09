10 wichtige Fakten zum Mittwochshandel an der Börse

Der DAX zeigt sich vorbörslich etwas höher. Allerdings rechnen Experten nicht mit einem Ausbruch aus der engen Spanne zwischen 13.100 und 13.300 Punkten. Angesichts der heute anstehenden geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank Federal Reserve dürfte am Markt erneut mit Zurückhaltung zu rechnen sein.

2. Asiens Aktienmärkte uneinheitlich

An der Börse in Japan geht es leicht nach oben, der Nikkei gewinnt 0,15 Prozent auf 23.490,38 Punkte. Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen leicht nach unten. Der Shanghai Composite verliert am Morgen (07;00 MEZ) 0,24 Prozent auf 3.287,93 Indexpunkte. In Hongkong verliert der Hang Seng daneben 0,24 Prozent auf 24.672,32 Zähler.

3. Brenntag gibt vorsichtige neue Prognose für 2020 ab

Der Chemikalienhändler Brenntag traut sich wieder eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr zu. Zur Nachricht

4. Nach Kursrutsch: GRENKE weist Vorwürfe von Viceroy zurück

Der Leasinganbieter GRENKE hat die schwerwiegenden Anschuldigungen eines Short-Sellers zurückgewiesen. Zur Nachricht

5. Apple präsentiert auf Keynote neue Watches und iPads - Keine iPhones in Sicht

Apple hat neue Versionen seiner Smartwatches und iPads vorgestellt. Neben der Apple Watch 6, die als Neuerung beispielsweise die Sauerstoffsättigung im Blut messen kann, wird es eine günstigere Apple Watch SE geben. Zur Nachricht

6. Microsoft erhöht Quartalsdividende um 10 Prozent

Der US-Konzern Microsoft will seine Dividende um rund 10 Prozent anheben. Investoren sollen künftig pro Quartal 56 Cent je Aktie erhalten, statt zuletzt 51 Cent, wie die Microsoft Corp mitteilte. Zur Nachricht

7. Post-Rivale FedEx liefert starke Zahlen

Der florierende Onlinehandel und Paketversand während der Corona-Pandemie haben dem US-Logistikriesen FedEx kräftige Geschäftszuwächse beschert. Zur Nachricht

8. Adobe macht Rekordumsatz

Der US-Softwarekonzern Adobe hat in der Corona-Krise einen Rekordwert beim Quartalsumsatz erreicht. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu

Der Ölpreise haben am Mittwoch ihre Aufschläge vom Vortag ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,13 US-Dollar. Das waren 60 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 69 Cent auf 38,97 Dollar.

10. Euro weiter über 1,18 US-Dollar

Der Euro hat zur Wochenmitte vor der Sitzung der US-Notenbank am Abend weiter über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Mittwochmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1850 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com