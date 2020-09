Microsoft erhöht Quartalsdividende um 10 Prozent

Die neue Dividende soll erstmals am 10. Dezember ausgezahlt werden. Die Aktie legte im nachbörslichen US-Handel rund 0,5 Prozent zu.

In der vergangenen Woche war der Kurs allerdings bereits kräftiger gestiegen, nachdem Morgan-Stanley-Analyst Keith Weiss prognostiziert hatte, dass der Technologiekonzern seine Dividende in den kommenden Tage um 10 Prozent oder mehr erhöhen werde. Damit solle die Dividendenrendite wieder über 1 Prozent gedrückt werden. Microsoft kündigte an, am 2. Dezember eine virtuelle Jahreshauptversammlung abzuhalten.

NEW YORK (Dow Jones)

