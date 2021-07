10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

Der DAX notiert rund eine Stunde vor dem Erklingen der Startglocke mit einem leichten Minus von 0,2 Prozent.

2. Börsen in Fernost mit Aufschlägen

In Asien haben zum Wochenstart die Bullen das Kommando übernommen. In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei deutlich um über zwei Prozetn im Plus.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite gegen 08 Uhr MEZ ebenfalls aufwärts, er notiert 0,73 Prozent fester bei 3.549,80 Indexpunkten. Der Hang Seng in Hongkong kann ebenfalls Zugewinne verbuchen und legt 0,57 Prozent auf 27.501,61 Punkte zu.

3. Bayer bekommt US-Zulassung für Nierenmedikament Finerenon

Bayer hat in den USA die weltweit erste Zulassung für seinen Wirkstoff Finerenon bekommen. Zur Nachricht

4. Wirecard-Insolvenzverwalter verkauft weitere Unternehmensteile

In den Insolvenzverfahren über das Vermögen der Wirecard AG und der Wirecard Sales International Holding GmbH hat Insolvenzverwalter Michael Jaffé weitere Unternehmensteile verwerten können. Zur Nachricht

5. Daimler stoppt wegen Halbleitermangel Produktion in Sindelfingen

Wegen der weltweiten Lieferengpässe bei Halbleitern hat der Autobauer Daimler die Produktion im Werk Sindelfingen erneut ausgesetzt. Zur Nachricht

6. Volkswagen-Chef Diess erhält neuen Vertrag bis 202

Volkswagen-Chef Herbert Diess wird den Konzern auch in den kommenden Jahren leiten. Zur Nachricht

7. Milliardär Branson zu Weltraum-Flug aufgebrochen - noch vor Amazon-Chef Bezos

Der britische Milliardär Richard Branson hat mit seinem Raumschiff den Weg ins Weltall angetreten. Zur Nachricht

8. CTS Eventim verbucht Corona-Hilfen im dreistelligen Millionenwert

Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim hat Bewilligungsbescheide für die November- und Dezemberhilfen des Bundes erhalten. Zur Nachricht

9. Ölpreise schwächer

Die Ölpreise präsentieren aich am Montagmorgen mit nachgebenden Notierungen. Demnach ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,19 auf 74,37 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,22 auf 75,33 Dollar zurückfiel.

10. Euro startet etwas schwächer in die Woche

Der Euro ist mit leichten Kursverlusten in die Woche gestartet. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1870 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor.

