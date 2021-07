DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen erholt -- VW-Chef Diess: Vertragsverlängerung bis 2025 -- Wirecard-Insolvenzverwalter verkauft weitere Unternehmensteile -- Bayer: US-Zulassung für Finerenon

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt wird die neue Handelswoche voraussichtlich mit leichten Verlusten begrüßen. Der DAX verliert im vorbörslichen Handel leicht, nachdem er am Freitag 1,73 Prozent stärker bei 15.687,93 Zählern geschlossen hatte. Der TecDAX konnte am Freitag 0,6 Prozent auf 3.607,16 Zähler zulegen. >Nach dem schwachen Donnerstag mit einem Rutsch auf zeitweise 15.304 Punkte hatte der DAX mit einem starken Lauf am Freitag auf Wochensicht noch ins Plus gedreht. Das Rekordhoch von Mitte Juni bei 15 802 Punkten bleibt in greifbarer Nähe. Seit Wochen pendelt der DAX in Sichtweite des Höchststandes um seine seitwärts verlaufende 21-Tage-Linie. Aktuell liegt das Barometer für den kurzfristig neutralen Trend bei 15.613 Punkten.





An den europäischen Aktienmärkte waren am letzten Handelstag der Woche Gewinne auszumachen. Der EuroSTOXX 50 startete mit einem kleinen Plus und legte auch im Verlauf weiter zu. Sein Schlusstand: 4.068,09 Punkte (+1,91 Prozent). Experten sprachen davon, dass sich erste große Investoren defensiver positionieren würden. Dafür spreche die Rally an den globalen Anleihemärkten bei gleichzeitig teils deutlichen Abschlägen bei Risiko-Assets wie Aktien.





Die US-Börsen verabschiedeten sich am Freitag positiv aus der Handelswoche. Der Dow Jones legte um 1,30 Prozent zu und schloss bei 34.870,16 Punkten. Bergauf ging es auch mit dem NASDAQ Composite, der sich letztlich um 0,98 Prozent auf 14.701,92 Zähler erhöht hat. Allgemein griffen Anleger zu Wochenschluss nach dem jüngsten Rückschlag bei Aktien wieder beherzt zu. Dies galt besonders für die zuletzt abgestraften Aktien der großen Banken. Als Stütze wurde am Markt darauf verwiesen, dass es bei US-Staatsanleihen, die zuletzt als sicherer Hafen gefragt waren, nun zu Gewinnmitnahmen kam. Bei Banken gelten höhere Zinsen im Alltagsgeschäft zum Beispiel mit Krediten oder festverzinslichen Wertpapieren als Vorteil. Auch die Papiere vieler anderer Institute wurden davon beflügelt, dass die den Kursen gegenläufige Rendite der zehnjährigen US-Anleihen am Freitag wieder auf 1,36 Prozent anzog. Am Vortag war sie bei 1,25 Prozent noch auf ein Fünfmonatstief gefallen.