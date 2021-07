Virgin Galactic-Aktie rauscht ab: Virgin Galactic plant Kapitalerhöhung

Virgin Galactic braucht wohl frisches Geld. Das Unternehmen soll einen Antrag auf Kapitalanhebung um eine halbe Milliarde US-Dollar eingereicht haben.

Die an der NYSE notierte Virgin Galactic-Aktie gibt daraufhin zeitweise um 8,54 Prozent auf 45 US-Dollar nach. Vorbörslich hatten sich am Montag noch Gewinne um rund 10 Prozent angedeutet, nachdem Virgin Galactic-Chef Richard Branson am Wochenende das Rennen mit Amazon-Gründer Jeff Bezos gewann, wer von beiden zuerst im All sei.

