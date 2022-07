10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

Der DAX dürfte die neue Handelswoche mit Abgaben beginnen.

2. Börsen in Fernost geben nach

In Tokio verliert der Nikkei 0,77 Prozent auf 27.700,61 Punkte. Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite um 0,71 Prozent auf 3.246,70 Zähler nach. Der Hang Seng in Hongkong notiert 0,75 Prozent tiefer bei 20.454,69 Indexpunkten (7.06 Uhr MESZ).

3. Volkswagen-Chef Diess scheidet aus dem Vorstand aus

Volkswagen bekommt einen neuen Vorstandschef.

4. Schaeffler-Aktie: Antriebshersteller erworben

Schaeffler will mit der Ewellix-Gruppe einen Antriebshersteller kaufen und damit seine Industriesparte ausbauen.

5. Deutsche Bank-Aktie: Analysten gehen von guten Geschäften aus

In einem unsicheren Umfeld sind die Geschäfte der Deutschen Bank nach Einschätzung von Analysten auch im zweiten Quartal ordentlich gelaufen.

6. T-Mobile US-Aktie: Teurer Vergleich wegen Datenklau

Die amerikanische Telekom-Tochterfirma T-Mobile US will mit einer Zahlung von einer halben Milliarde Dollar Nutzerklagen nach einem großen Hackerangriff beilegen.

7. Porsche-Chef entschuldigt sich für "falsche Worte" über Lindner-Austausch

Konnte Porsche-Chef Oliver Blume dank eines guten Drahtes zu FDP-Chef Christian Lindner Einfluss auf Entscheidungen der Ampel-Koalition nehmen?

8. Credit Suisse will noch mehr Kosten einsparen

Die schweizerische Credit Suisse (CS) plant laut einem Medienbericht weitere Kostensenkungsmaßnahmen. Die Großbank plane ein "neues, großes Sparpaket", schreibt die "Sonntagszeitung" unter Berufung auf einen ranghohen Bankmanager.

9. Ölpreise mit Verlusten

Die Ölpreise sind mit Verlusten in die neue Woche gegangen. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 102,22 US-Dollar. Das waren 98 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,09 Dollar auf 93,61 Dollar.

10. Euro bei 1,02 US-Dollar

Der Euro hat zu Beginn der Woche weiter an der Marke von 1,02 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0197 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende.

