Zinserhöhungen im Blick: DAX eröffnet tiefer -- Asiens Börsen geben nach -- Siemens Energy übergibt Dokumente wohl an GAZPROM -- VW-Chef Diess scheidet aus Vorstand aus -- Schaeffler im Fokus

Die Vorgaben aus den USA vom Freitag fielen schwach aus. Dort standen vor allem Technologiewerte unter Druck. In dieser Woche liegt der Fokus der Anleger jedoch auf der Entscheidung der US-Notenbank Fed, die am Mittwoch ansteht, wie Analysten der Credit Suisse gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklären. Dann geben die Währungshüter das Ausmaß der nächsten Leitzinserhöhung bekannt. Zuletzt waren die zwischenzeitlich spürbaren Sorgen vor einem 1-Prozent-Schritt wieder deutlich abgeklungen - erwartet werden von den meisten 0,75 Prozentpunkte.

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Montag abwärts.

Anleger blicken gespannt auf den Zinsentscheid der Fed, der am Mittwoch ansteht. Dann wollen die Notenbanker verkünden, wie hoch die nächste Zinserhöhung ausfällt.

An den europäischen Aktienmärkten werden am Montag Minuszeichen beobachtet.

Am letzten Tag der Handelswoche waren die Anleger an den US-Börsen überwiegend in Verkaufslaune.

Der Dow Jones verlor 0,43 Prozent und schloss auf 31.899,29 Zählern. Der technologielastige NASDAQ Composite rutschte deutlich stärker ab und ermäßigte sich um 1,87 Prozent auf 11.834,11 Punkte.

Schwache Konjunkturdaten haben an der Wall Street am Freitag Rezessionsängste befeuert und die Kurse gedrückt. Der Einkaufsmanagerindex des US-Dienstleistungsgewerbes war im Juli regelrecht eingebrochen, obwohl eigentlich ein Anstieg erwartet worden war. Der Index unterstrich die Rezessionsgefahren für die US-Wirtschaft, die stark vom Service-Bereich abhängig ist. "Die vorläufigen Daten für Juli deuten auf eine besorgniserregende Verschlechterung der Konjunktur hin", warnte Chefvolkswirt Chris Williamson von S&P Global Market Intelligence.

Die Stimmung an der technologielastigen Nasdaq wurde von schwachen Geschäftszahlen des Social-Media-Unternehmens Snap belastet. Die Snap-Aktie stürzte um 39,1 Prozent ab.

Das schwache Abschneiden des Unternehmens wecke Befürchtungen über branchenweit geringere Online-Werbeeinnahmen, hieß es. In ihrem Sog fiel die Aktie der Facebook-Mutter Meta um 7,6 Prozent - Alphabet verbilligten sich um 5,6 Prozent, Pinterest gar um 13,5 Prozent. "Snap belastet den Technologiesektor und andere Bereiche sehr stark", sagte Chefökonom Kent Engelke von Capitol Securities.

Rezessionsängste lassen Anleger "sichere Häfen" ansteuern

Die durch die enttäuschenden Wirtschaftsdaten geschürten Rezessionsängste trieben Anleger in den Rentenmarkt, wodurch dort die Renditen deutlich nachgaben.

Beim Dollar wurden wie beim Rentenmarkt Zinsfantasien etwas ausgepreist, der Dollarindex ermäßigte sich um 0,3 Prozent. Der Greenback war in den vergangenen Tagen etwas davon belastet worden, dass außer der Fed auch andere Zentralbanken ihre Geldpolitik zu straffen begonnen hatten.

Die Erdölpreise wechselten mehrfach das Vorzeichen. Schließlich gaben sie nach. "Der Rückgang der Nachfrage findet endlich statt", sagte ein Händler mit Blick auf die schwache Kraftstoffnachfrage in den USA. Trotz der Urlaubssaison bleibe die Benzinnachfrage schwach. Inflation und Konjunktursorgen bremsten, hieß es.

Dollarschwäche und heftig nachgebende Marktzinsen trieben den Goldpreis auf den höchsten Stand seit dem 13. Juli. Zudem profitierte das Edelmetall von seiner Reputation als vermeintlich sicherer Hafen.

