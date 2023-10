10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX wenig verändert erwartet.

Der DAX soll am Montag kaum bewegt in die Sitzung starten. Der TecDAX soll der Tendenz des Leitindex folgen.

2. Börsen in Fernost verlieren am Montag erneut.

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,56 Prozent auf 31.084,31 Punkte.

Auf dem chinesichen Festland geht es ebenfalls südwärts: In Shanghai gibt der Shanghai Composite um 0,84 Prozent auf 2.958,07 Zähler nach. In Hongkong findet am Montag kein Handel Statt. Am vergangenen Freitag schloss der Hang Seng 0,72 Prozent tiefer bei einem Stand von 17.172,13 Einheiten (Stand 07:45).

3. VW kassiert Renditeziel 2023

Volkswagen senkt im Rahmen vorläufiger Zahlen sein Renditeziel für das laufende Geschäftsjahr. Zur Nachricht

4. Porsche SE bestätigt Jahresprognose

Die Porsche Automobil Holding SE hält trotz der Anpassung der Jahresprognose durch Volkswagen am eigenen Jahresausblick fest. Zur Nachricht

5. Chemie-Gewerkschaft kündigt Widerstand gegen Michelin-Abbaupläne an

Die Chemie-Gewerkschaft IGBCE will sich gegen die Abbaupläne des französischen Reifenherstellers Michelin in Deutschland wehren und hat ein eigenes Konzept angekündigt. Zur Nachricht

6. Sportartikel-Sparte von René Benkos SIGNA-Gruppe in finanzieller Schieflage

Die Sportartikel-Sparte der von dem österreichischen Investor René Benko gegründeten SIGNA-Gruppe ist nach eigenen Angaben in finanzieller Schieflage. Zur Nachricht

7. Roche schließt Milliarden-Deal zur Übernahme von Telavant ab

Roche hat die Übernahme des Unternehmens Telavant Holdings von Roivant und Pfizer vereinbart. Zur Nachricht

8. Plug Power will Umsatz bis 2027 verfünffachen

Der große Hype um Wasserstoff-Unternehmen ist schon seit geraumer Zeit wieder vorbei. Doch Plug Power zeigte sich kürzlich zumindest längerfristig zuversichtlich. Zur Nachricht

9. Goldbesitz behalten oder verkaufen und in den Aktienmarkt investieren? - Dazu rät ein Experte

An Gold als Investment scheiden sich seit jeher die Geister. Quentin Fottrell, der als persönlicher Finanzredakteur tätig ist, hat dazu eine klare Meinung - er setzt lieber auf Aktien. Zur Nachricht

10. Ölpreise zeigen sich leichter

Die Ölpreise präsentierten sich am Montagmorgen mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,09 auf 86,99 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,93 auf 91,23 Dollar zurückfiel.