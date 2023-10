Asiens Börsen geben nach -- VW kappt Renditeziel -- Porsche SE bestätigt Jahresprognose -- SIGNA im Fokus

Der DAX zeigte sich zu Beginn der Freitagssitzung bereits deutlich leichter und riss dabei auch die bisherige Unterstützungsmarke von 15.000 Punkten. Auch im weiteren Verlauf blieb das Börsenbarometer deutlich unter dieser vielbeachteten Schallmauer, bei 14.798,47 Zählern und damit 1,64 Prozent tiefer ging es in den Feierabend. Der TecDAX startete ebenfalls mit Abgaben und grub sich bis Börsenschluss tiefer in die Verlustzone ein. Bei 2.843,38 Punkten (minus 1,79 Prozent) schloss der Techwerteindex.

Anleger am deutschen Aktienmarkt zogen sich auch am Freitag zurück.

Die europäischen Anleger nahmen am Freitag Reißaus. Als Belastungsfaktoren gelten weiterhin der Konflikt im Nahen Osten sowie die Angst vor einer weiteren Eskalation, aber auch die Furcht vor weiteren Zinserhöhungen . So ließ Fed-Chef Jerome Powell am Vorabend durchblicken, dass die Zinsen im November voraussichtlich nicht erhöht werden, man im Zweifelsfall zukünftig aber trotzdem auf Straffungsmaßnahmen zurückkommen könne.

Auch am Freitag kam es nach den zuletzt schwachen Handelstagen an den US-Börsen zu keiner Kursstabilisierung. Als große Belastungsfaktoren fungierten weiterhin die steigenden Rentenrenditen und der Nahostkonflikt. Händler betonten einen Zusammenhang zwischen beiden Entwicklungen. Der Nahostkrieg befeuere die Ölpreise , was wiederum neuerliche Inflationssorgen entfache. Damit reagiere der Rentenmarkt mit steigenden Renditen .

An den asiatischen Börsen geht es erneut abwärts.

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,85 Prozent auf 30.993,78 Punkte.

Auf dem chinesichen Festland geht es ebenfalls südwärts: In Shanghai gibt der Shanghai Composite um 0,80 Prozent auf 2.959,22 Zähler nach. In Hongkong findet am Montag kein Handel Statt. Am vergangenen Freitag schloss der Hang Seng 0,72 Prozent tiefer bei einem Stand von 17.172,13 Einheiten (Stand 07:09).

Die ostasiatischen Börsen zeigen erneut Schwäche zu Beginn der neuen Handelswoche, wodurch sich die jüngste Abwärtstendenz fortsetzt. Die Ursachen für diesen Abwärtstrend sind unverändert: die anhaltend hohen Anleiherenditen und die Besorgnis über eine Eskalation des Nahost-Konflikts. Trotzdem blieb eine weitere Verschärfung des Konflikts über das Wochenende aus. Unter diesen Umständen bauen die Ölpreise ihre Verluste vom Freitag weiter aus. Darüber hinaus hat das Unternehmen Baker Hughes einen Anstieg der Anzahl "aktiver" Ölförderanlagen in den USA gemeldet, was darauf hinweist, dass in den USA mehr Öl gefördert wird.

Besonders auffällig sind die Kursverluste in China. Obwohl das chinesische BIP im dritten Quartal positiv überrascht, sehen die Analysten von Goldman Sachs laut Dow Jones aufgrund rückläufiger Hausverkäufe und fallender Immobilienpreise die Notwendigkeit einer weiteren geldpolitischen Lockerung in China. In Hongkong findet aufgrund des "Chung Yeung Festival" keine Börsenaktivität statt.In Tokio liegt der Fokus des Marktes verstärkt auf den Unternehmensberichten in dieser Berichtssaison.

