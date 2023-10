So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag

Öl & Co. unter der Lupe

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Der Goldpreis wertet am Montagvormittag um -0,02 Prozent auf 1.981,12 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 1.981,42 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Silberpreis um -0,51 Prozent auf 23,25 US-Dollar. Am Vortag standen noch 23,37 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -0,06 Prozent auf 899,00 US-Dollar, nach 899,50 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Palladiumpreis um -0,59 Prozent auf 1.094,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.100,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) bergab. Um 10:01 Uhr steht ein Minus von -0,76 Prozent auf 91,81 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (Brent) noch bei 92,16 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -0,77 Prozent niedriger bei 87,62 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 88,08 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Baumwolle Verluste. Um 09:57 Uhr fällt der Baumwolle um -0,74 Prozent auf 0,82 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,82 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Maispreis kaum. Am Montagvormittag lag der Maispreis bei 4,96 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 4,96 US-Dollar.

Nach 13,02 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Montagvormittag um -0,67 Prozent auf 12,94 US-Dollar gesunken.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -1,11 Prozent auf 419,90 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 423,90 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 09:59 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 0,98 Prozent auf 0,54 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,53 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Montagvormittag nach. Um -0,82 Prozent auf 0,27 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,27 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,31 Prozent auf 2,91 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,90 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -0,32 Prozent auf 83,21 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 83,48 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net