Nach Sprung über 30.000-Dollar-Marke: So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Kryptomarktbericht

Digitalwährungen im Fokus.

Werte in diesem Artikel

Am Vormittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,12 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:40 29.718,62 US-Dollar wert, nach 29.681,53 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,65 Prozent auf 242,30 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 240,75 US-Dollar.

Werbung

Cardano und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie auf steigende wie fallende Krypto-Kurse setzen - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Ethereum-Kurs um 0,05 Prozent auf 1.605,35 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.604,50 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt Litecoin am Samstagvormittag hinzu. Um 0,92 Prozent auf 64,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 63,41 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,5164 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 0,5170 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2525 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,47 Prozent auf 155,56 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 154,83 US-Dollar.

Währenddessen wird IOTA bei 0,1466 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,1440 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0033 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0033 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1076 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,1086 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0270 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:40 auf 0,0276 US-Dollar beziffert.

Indes steigt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 25,35 US-Dollar am Vortag auf 25,71 US-Dollar nach oben (1,42 Prozent).

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergauf. NEO steigt 2,26 Prozent auf 6,960 US-Dollar, nach 6,807 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net