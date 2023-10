Hyundai-Aktie: Hyundai und ein Staatsfonds kooperieren bei der Errichtung einer Automobilfabrik in Saudi-Arabien

Gemeinschaftsunternehmen

Der VW-Konkurrent Hyundai und der saudi-arabische Staatsfonds Public Investment Fund PIF kooperieren beim Bau einer Autofabrik in dem Wüstenstaat.

Werte in diesem Artikel

PIF werde 70 Prozent und Hyundai Motor 30 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten, teilte Südkoreas Branchenprimus am Montag mit. Die Investitionen in das Projekt würden voraussichtlich 500 Millionen Dollar (etwa 471,8 Millionen Euro) übersteigen.

Zusammen mit der kleineren Schwester Kia zählt Hyundai zu den weltweit zehn größten Autoherstellern. Das Abkommen zwischen Hyundai Motor und PIF wurde in Riad während eines Staatsbesuchs des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol unterzeichnet. Die Partnerschaft mit Hyundai sei Teil der Pläne von PIF, das Wachstum des saudi-arabischen "Automobil-Ökosystems" zu beschleunigen, wurde der Fonds-Vertreter Yazeed Al-Humied zitiert.

Der Baubeginn ist für das nächste Jahr geplant. In der neuen Fabrik sollen von 2006 an 50 000 Autos pro Jahr gefertigt werden. Vorgesehen ist, dass sowohl Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor als auch Autos mit Elektromotor vom Band laufen. Hyundai werde auch als "strategischer Technologie-Partner auftreten, um die Entwicklung der neuen Produktionsstätte zu unterstützen", hieß es. Details über den Standort oder die Modelle, die dort montiert werden sollen, wurden nicht genannt.

/dg/DP/ngu

SEOUL (dpa-AFX)