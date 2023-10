NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Teslas Cybertruck könnte bald in Serienproduktion gehen

Karosserieteile gesichtet

Die Markteinführung des Cybertrucks hat sich seit der Erstvorstellung im November 2019 mehrfach verschoben. Kürzlich aufgetauchte Drohnenbilder könnten jedoch auf den Beginn der Massenproduktion des E-Trucks hinweisen.

• Meilenstein für Cybertruck-Produktion

• Beginn der Serienproduktion?

• Neue Details ans Licht gekommen

Erster Cybertruck in Texas fertiggesellt

Bereits im November 2019 wurde Teslas elektrischer Pickup-Truck, der Cybertruck, erstmals von Chef Elon Musk vorgestellt. Die Einführung des Neuzugangs des E-Autobauers verlief jedoch alles andere als reibungslos. Nicht nur zerstörte Chefdesigner Franz von Holzhausen bei der Präsentation die vermeintlich kugelsichere Fensterscheibe des E-Trucks mit einer faustgroßen Metallkugel, auch wurde der Produktionsstart damals noch für Ende 2021 angekündigt. Auf die Straßen sollte es der Cybertruck dann Ende 2022 schaffen. Das Releasedatum musste jedoch mehrfach verschoben werden. Am 15. Juli dieses Jahres vermeldete Tesla dann aber einen Meilenstein: Der erste Cybertruck wurde in der Gigafactory Texas gebaut, wie der Autokonzern in einem Tweet mitteilte.

First Cybertruck built at Giga Texas! ?? pic.twitter.com/ODRhHVsd0t July 15, 2023

Karosserieteile in großen Mengen gesichtet

Noch in diesem Jahr sollen die ersten Auslieferungen stattfinden, allerdings dürften diese anfangs noch schleppend verlaufen. Zwar werden mehr und mehr Exemplare des Tesla-Pickup gefertigt, von der Massenproduktion seines Neuzugangs ist der Musk-Konzern jedoch noch weit entfernt. Neue Drohnenbilder aus der Gigafabrik in Texas stellen jedoch einen baldigen Beginn der Serienproduktion in Aussicht.

Big News at Giga Texas on this 6 Oct 2023! If you are a short term analysts looking to fill a spreadsheet, or someone looking for a flashy new Cybertruck on the outbound lot, you just won't understand the milestone these images represent. Hint, we have never seen this many… pic.twitter.com/rvOCaLP8fR - Joe Tegtmeyer ?? ???? (@JoeTegtmeyer) October 6, 2023

Die Fotos, die Twitter/X-Nutzer Joe Tegtmeyer auf seinem Profil teilte und die offenbar vom 6. Oktober 2023 stammen, zeigen Karosserieteile des Cybertrucks soweit das Auge reicht. "Noch nie haben wir so viele Front- und Heckgussteile des Cybertrucks gesehen", resümierte der Tesla-Fan. Ob die Massenproduktion damit tatsächlich bereits in vollem Gang ist, wird die Zukunft zeigen.

Kurzvideo zeigt Schnellstart

Mit der nahenden Veröffentlichung des Cybertrucks werden aber auch immer mehr Details über den klobigen Neuzugang im Tesla-Produktportfolio bekannt. So wurde auf Googles Videodienst YouTube kürzlich ein Video hochgeladen, das das Interieur des Pickups zeigt. In einem weiteren Kurzvideo, das der Nutzer "stumby" am 1. Oktober im Forum "Cybertruck Owners Club" veröffentlichte, ist außerdem zu sehen, wie ein Cybertruck an einer Kreuzung hält, anschließend einen Schnellstart hinlegt und an den anderen Fahrzeugen vorbeizieht. Laut Tesla soll die Basisversion in knapp 6,5 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde beschleunigen. Das entspricht etwa einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde.

Redaktion finanzen.net