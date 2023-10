So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagvormittag

Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

Werte in diesem Artikel

Bitcoin erhöhte sich um 09:40 um 2,03 Prozent auf 29.293,53 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 28.711,35 US-Dollar gelegen hatte.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 4,82 Prozent auf 238,38 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 227,41 US-Dollar.

Werbung

Cardano und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie auf steigende wie fallende Krypto-Kurse setzen - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Ethereum-Kurs um 1,31 Prozent auf 1.587,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.567,43 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt Litecoin am Freitagvormittag hinzu. Um 2,01 Prozent auf 63,02 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 61,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von -1,35 Prozent auf 0,5127 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,5198 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2492 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,59 Prozent auf 154,81 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 152,38 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1409 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 09:40 bei 0,1432 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0032 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0032 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1072 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,1082 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0259 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:40 auf 0,0266 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 2,05 Prozent auf 25,39 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 24,88 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich NEO mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der NEO-Kurs 2,21 Prozent stärker bei 6,749 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,603 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net