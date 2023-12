10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX leichter erwartet

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost in Rot

In Tokio verliert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 0,68 Prozent auf 32.747,86 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,28 Prozent tiever bei 2.934,21 Stellen. In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Minus von 0,92 Prozent auf 16.637,58 Zähler.

3. Lufthansa fordert offenbar nahezu Millionenbetrag von Klima-Aktivisten

Der Lufthansa-Konzern fordert einem Medienbericht zufolge von den Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation Schadenersatz. Zur Nachricht

4. Meisterschaft rückt für BVB in weite Ferne

Der bleischwere Vize-Meister schleppt sich in der Fußball-Bundesliga nur noch dem erlösenden Jahresende entgegen. Zur Nachricht

5. UBS will nach Credit Suisse-Übernahme bei Jobabbau auch Leistung berücksichtigen

Der Abbau von 3.000 Stellen nach der Übernahme von Credit Suisse (CS) durch UBS soll auch nach dem Leistungsprinzip erfolgen. Zur Nachricht

6. Energiekontor-Aktie nachbörslich gefragt: Energiekontor hebt Gewinnprognose an

Der Wind- und Solarpark-Betreiber Energiekontor hebt nach dem vollzogenen Verkauf eines Windparkprojekts in Schottland seinen Gewinnausblick an. Zur Nachricht

7. BAWAG verkauft Start: Bausparkasse in Deutschland an Wüstenrot

Die Start:Bausparkasse AG wechselt ihren Besitzer. Zur Nachricht

8. UniCredit-Chef peilt Übernahmen an

"Es ist wahrscheinlich, dass wir in den nächsten Jahren einige Akquisitionen tätigen werden, insbesondere in Mittel- und Osteuropa", so UniCredit-Chef Andrea Orcel in einem Medieninterview. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind zu Beginn der neuen Woche moderat gestiegen. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 77,07 US-Dollar. Das waren 52 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Januar-Lieferung stieg um 55 Cent auf 71,98 Dollar.

10. Euro knapp über 1,09 US-Dollar

Der Euro hat am Montagmorgen knapp über der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0915 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch etwas höher auf 1,0946 Dollar festgesetzt.