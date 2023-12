Heute im Fokus

DAX leichter erwartet -- Börsen in Fernost in Rot -- Lufthansa fordert wohl Schadenersatz von Klima-Aktivisten -- Carl Zeiss greift bei Augenchirurgie-Spezialist D.O.R.C. zu -- BVB, UniCredit im Fokus

BAWAG verkauft Start:Bausparkasse in Deutschland an Wüstenrot. UBS will nach Credit Suisse-Übernahme bei Jobabbau auch Leistung berücksichtigen. Auch Migros soll neben Julius Bär auf Gläubigerliste von SIGNA Holding stehen. Energiekontor hebt Gewinnprognose an. Streik am Amazon-Standort in Winsen. SGKB spürt CS-Effekt nach wie vor. Vontobel verteidigt neue Doppelspitze.

Marktentwicklung