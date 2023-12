Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Aktuelle Rohstoffkurse

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 2.018,40 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 20:36 Uhr steigt der Silberpreis um 0,04 Prozent auf 23,84 US-Dollar. Am Vortag standen noch 23,83 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 20:36 Uhr werden 949,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.195,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 20:36 Uhr bei 1.195,50 US-Dollar.

