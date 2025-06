Goldmarkt im Seitwärtstrend: Anleger warten auf Klarheit

Trotz beeindruckender Jahresperformance zeigt sich der Goldpreis derzeit richtungslos. Seit Mitte April bewegt sich der Kurs seitwärts - begleitet von deutlich erhöhter Volatilität. Dies liegt an einer Kombination aus geopolitischer Unsicherheit, widersprüchlicher US-Zollpolitik und abkühlender Marktdynamik.

Mit Stichtag 31. Mai 2025 liegt Gold im Jahresvergleich bei einem Plus von über 41 Prozent. Dennoch scheint der Aufwärtsschwung aktuell gestoppt. Besonders die erratischen handelspolitischen Entscheidungen aus Washington und gerichtliche Uneinigkeit in den USA sorgen für eine "Abwartehaltung" am Markt. Chantelle Schieven von Capitalight Research erwartet eine Fortsetzung dieser Seitwärtsphase bis in den Sommer - insbesondere, solange sich die Auswirkungen des globalen Handelskonflikts nicht klarer abzeichnen.

Auch makroökonomisch bleibt die Lage angespannt: In Deutschland wird für 2025 nur noch Nullwachstum erwartet, Österreicht droht ein drittes Rezessionsjahr in Folge. Die Inflation zieht in vielen Ländern wieder leicht an - mit Ausnahme der Schweiz, wo im April 0,0 Prozent Teuerung gemeldet wurde.

Das vollständige Marktupdate mit allen Zahlen und Hintergründen gibt es im aktuellen "Monatsupdate Mai" von philoro TV: https://philoro.de/news/monatsupdate-mai-2025