10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX zum Wochenstart etwas schwächer erwartet

Der DAX verliert etwa eine Stunde vor dem Erklingen der Startglocke 0,29 Prozent auf 16.912 Punkte.

2. Börsen in Fernost uneinig

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann am Montag 0,77 Prozent auf 36.026,94 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derzeit um 0,33 Prozent nach unten auf 2.900,54 Indexpunkte. Der Hang Seng kann daneben um 0,79 Prozent auf 16.078,20 Zähler zulegen.

3. JetBlue könnte Spirit-Kauf abblasen

Die US-Airline JetBlue bereitet den Boden für einen möglichen Ausstieg aus dem 3,8 Milliarden Dollar schweren Kauf des Billigfliegers Spirit. Zur Nachricht

4. Hedgefonds Hudson Executive streicht Anteil an Deutscher Bank zusammen

Bei der Deutschen Bank hat ein Großaktionär seinen Anteil deutlich reduziert. Zur Nachricht

5. Bayer in den USA wegen Roundup zu Milliardenstrafe verdonnert

Mit einem Betrag von 2,2 Milliarden Dollar haben US-Geschworene den Agrarchemie- und Pharma-Konzern Bayer zur bisher höchsten Schadenersatz-Zahlung in Prozessen um glyphosathaltige Unkrautvernichter verurteilt. Zur Nachricht

6. Erste Boeing 737-9 Max wieder in Benutzung

Drei Wochen nach einem Beinahe-Unglück mit einer Boeing 737-9 Max befördern Flugzeuge des Typs wieder Passagiere in den USA. Zur Nachricht

7. Gewerkschaften nach Streik bei Lufthansa-Tochter Discover zufrieden

Der eintägige Streik des fliegenden Personals der Lufthansa-Tochter Discover Airlines ist beendet. Zur Nachricht

8. Spotify will sich Apples App-Store-Pläne nicht gefallen lassen

Spotify-Chef Daniel Ek hat Apples Pläne zur Neuordnung des App-Geschäfts wegen neuer EU-Regeln scharf kritisiert. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas höher

Die Ölpreise präsentieren sich am Montagmorgen mit anziehenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,34 auf 78,35 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,36 auf 83,31 Dollar anzog.

10. Euro startet mit leichten Verlusten in die Woche

Der Euro ist am Montag mit leichten Kursverlusten in eine ereignisreiche Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0840 US-Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende.