Fed-Protokoll im Fokus: DAX schließt nach neuem Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Aktien Frankfurt Schluss: Dax gibt nach Rekordhoch Gewinne weitgehend ab

09.10.25 18:07 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax gibt nach Rekordhoch Gewinne weitgehend ab | finanzen.net
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Donnerstag erstmals Kurs auf die Marke von 25.000 Punkten genommen. Nachdem dem Leitindex zur Wochenmitte nur wenige Punkte bis zum Rekordhoch aus dem Monat Juli gefehlt hatten, übersprang er dieses gleich zum Handelsstart und stieg bis auf 24.771 Zähler. Im Verlauf des Nachmittags bröckelten die Gewinne dann jedoch fast vollständig ab. Der Optimismus wich wieder einem nüchternen Blick, sei es in Bezug auf die Regierungskrise in Frankreich oder die KI-getriebene Rally von US-Technologieaktien.

Mit einem Plus von 0,06 Prozent auf 24.611,25 Punkten ging der Dax aus dem Tag. Im September hatte er noch unter 24.000 Zählern konsolidiert. Seit Anfang Oktober geht es wieder aufwärts. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets sprach am Morgen noch von "Siebenmeilenstiefeln", mit denen der Dax in Richtung 25.000 Punkte marschiere.

Zunächst hatte noch die Aussicht auf weitere Zinssenkungen in den Vereinigten Staaten und die fortwährende Begeisterung für Aktien mit KI-Bezug, die vor allem den US-Technologiesektor weiter antreibt, für weitere Kursfantasien gesorgt. Auch Hoffnungen auf einen raschen Weg aus der Regierungskrise in Frankreich waren mit im Spiel. Doch hier kehrte zuletzt Ernüchterung ein, denn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird einen neuen Premierminister wohl doch erst am Freitag ernennen. Der Zeitdruck ist jedoch hoch, denn wenn das hoch verschuldete Nachbarland noch rechtzeitig einen Haushalt für das kommende Jahr auf den Weg bringen möchte, muss dieser spätestens bis Montag ins Parlament eingebracht werden.

Der MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen legte am Donnerstag um 0,23 Prozent auf 30.921,06 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,43 Prozent auf 5.625,56 Punkte nach. Außerhalb der Euroregion schwächelten der SMI in Zürich und der britische FTSE 100 leicht. In den USA gaben die wichtigsten Indizes ebenfalls moderat nach. Der S&P 500 hatte kurz den Sprung auf ein Rekordhoch geschafft./ck/he

