10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX verzeichnet rund eine Stunde vor Handelseröffnung einen kleinen Aufschlag von 0,21 Prozent auf 15.649 Punkte.

2. Börsen in Fernost mit Abschlägen

In Japan verliert der Leitindex Nikkei 0,69 Prozent auf 30.301,35 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland büßt der Shanghai Composite derweil 1,05 Prozent ein auf 3.617,80 Zähler, während es für den Hang Seng in Hongkong um 2,05 Prozent nach unten geht auf 24.521,07 Einheiten.

3. WACKER CHEMIE erhöht Umsatz- und Gewinnprognose

Beflügelt von hohen Polysiliciumpreisen und einer starken Nachfrage in den Chemiebereichen hat WACKER CHEMIE sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognose für das laufende Gesamtjahr angehoben. Zur Nachricht

4. Vivendi übernimmt Amber-Anteil an Lagardere

Der französische Medienkonzern Vivendi übernimmt den Anteil des aktivistischen Investors Amber Capital an der Lagardere SA. Zur Nachricht

5. Südzucker bestätigt Prognose nach Ergebnisplus im zweiten Quartal

Südzucker hat nach einem guten zweiten Quartal seine Jahresprognose bestätigt. Zur Nachricht

6. VW-Abgasskandal: Betrugsprozess gegen VW-Manager beginnt

Wer wusste wann was? Seit sechs Jahren ist diese Frage im Zentrum der juristischen Aufarbeitung von "Dieselgate". Zur Nachricht

7. On spurtet an die New Yorker Börse

Der Laufschuh-Hersteller On Holding hat an der New Yorker Börse einen fulminanten Start hingelegt. Zur Nachricht

8. Nach Rekord-September: Tom Lee sagt 10%igen Einbruch im Oktober voraus

Zwar prognostiziert Tom Lee einen Rekord-September für die Aktienmärkte, im Oktober könnte es dann allerdings zu einer deutlichen Korrektur kommen, warnt der Langzeit-Bulle. Zur Nachricht

9. Ölpreise halten sich auf erhöhtem Niveau

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag auf ihrem derzeit erhöhten Niveau gehalten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 75,63 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 16 Cent auf 72,77 Dollar.

10. Euro weiter über 1,18 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag weiter stabil über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1810 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1824 Dollar festgesetzt.

