10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Vor den geldpolitischen Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) herrscht am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag voraussichtlich erst einmal Zurückhaltung. Der DAX verliert in vorbörslichen Indikationen 0,5 Prozent auf 15.537 Punkte.

2. Japanische Börse mit Verlusten

Auch am Donnerstag befanden sich viele Börsen in Asien im Feiertagsmodus. In Japan wurde gehandelt, die Kurse gaben nach. Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Minus von 1,06 Prozent bei 27.241,31 Punkten.

3. EZB-Sitzung am Donnerstag: EZB trotzt hoher Inflation - Keine Kursänderung erwartet

Die vergleichsweise hohe Teuerung macht vielen Verbrauchern Sorge. Europas Währungshüter mahnen jedoch zur Geduld - auch wenn die Inflationsraten im laufenden Jahr wohl langsamer sinken werden als zunächst erhofft. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte den weiterhin expansiven Kurs der Notenbank bei seiner Sitzung an diesem Donnerstag bestätigen. Die Entscheidungen der Beratungen gibt die EZB in Frankfurt am Nachmittag (13.45 Uhr) bekannt. Zur Nachricht

4. Facebook-Konzern Meta Platforms verfehlt Erwartungen

Facebook hat ein Tiktok-Problem: Das weltgrößte Online-Netzwerk hat im vergangenen Quartal erstmals kaum neue Nutzer dazugewonnen. Die Zahl täglich aktiver Mitglieder sank sogar binnen drei Monaten um rund eine Million. Bei monatlicher Aktivität gab es ein für Facebook-Verhältnisse mageres Plus von zwei Millionen. Zur Nachricht

5. Siemens Healthineers erhöht Prognose wegen starker Nachfrage nach COVID-Schnelltests

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers erhöht nach einem besser als erwartet ausgefallenen ersten Quartal die Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22. So sei die Nachfrage nach Antigen-Schnelltests zum Nachweis von COVID-19 in Europa gestiegen, zudem seien diese auch in den USA zugelassen worden. Zur Nachricht

6. Spotify mit enttäuschender Prognose

Der Musikstreaming-Marktführer Spotify hat inmitten der Kontroverse um Corona-Informationen auf seiner Podcast-Plattform die Erwartungen mit der Prognose für das laufende Quartal verfehlt. Spotify rechnet zum Ende des ersten Quartals mit 418 Millionen monatlich aktiven Nutzern, von denen 183 Millionen zahlende Abo-Kunden sein sollen. Analysten hatten mit mehr gerechnet. Zur Nachricht

7. T-Mobile US übertrifft Gewinnerwartungen

T-Mobile US ist im vierten Quartal 2021 einmal mehr gewachsen. Dagegen sank der Gewinn des Mobilfunkbetreibers. Gleichwohl wurden sowohl der eigene Ausblick als auch die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen. Zur Nachricht

8. Siemens Energy tauscht Chef bei Windkrafttochter Siemens Gamesa aus

Siemens Gamesa Renewable Energy bekommt einen neuen Chef. Wie Siemens Gamesa am Mittwochabend mitteilte, ist Jochen Eickholt, Mitglied des Vorstands der Muttergesellschaft Siemens Energy, zum CEO ernannt worden. Er soll am 1. März die Leitung von Siemens Gamesa übernehmen und Andreas Nauen ablösen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben moderat nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel moderat nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 89,03 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 53 Cent auf 87,73 Dollar.

10. Euro bei 1,13 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel an der Marke von 1,13 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1295 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag etwas höher auf 1,1323 Dollar festgesetzt.

