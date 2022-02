DAX vor EZB-Sitzung tiefer erwartet -- Nikkei mit Verlusten -- Siemens Healthineers erhöht Prognose -- Facebook-Konzern Meta verfehlt Erwartungen -- Spotify, Infineon im Fokus

Am Donnerstag dürften sich die Anleger in Deutschland zurückhalten. Grund ist die EZB-Sitzung, deren Beschlüsse am frühen Nachmittag bekanntgegeben werden. Experten rechnen jedoch nicht damit, dass die EZB den Leitzins anheben wird. Analysten halten es aber für möglich, dass die EZB angesichts der hohen Inflationsrate ihre Kommunikation ändert, was den Aktienmarkt beeinflussen könnte.

Der DAX verliert in vorbörslichen Indikationen 0,39 Prozent auf 15.553 Punkte. Am Mittwoch notierte er zum Handelsschluss 0,04 Prozent leichter bei 15.613,77 Punkten. Der TecDAX wird hingegen kaum bewegt bei 3.525 Zählern erwartet. Er gewann am Vortag 0,55 Prozent auf 3.524,05 Zähler hinzu.

Vor dem EZB-Zinsentscheid am frühen Nachmittag dürften die Anleger sich risikoscheu zeigen. Neben der EZB entscheidet auch die Bank of England über ihre Ausrichtung. Während die EZB an ihrem Kurs extrem niedriger, teils negativer Zinsen festhalten dürfte, wird von der britischen Notenbank die zweite Zinsanhebung in der Corona-Pandemie erwartet.

An den europäischen Aktienmärkten dürfte es am Donnerstag leicht bergab gehen.

Noch vor dem Handelsstart wurden Arbeitsmarktdaten von ADP veröffentlicht, die deutlich schwächer als erwartet ausfielen. So hat die US-Privatwirtschaft im Januar völlig überraschend Stellen in einem großen Ausmaß eingebüßt.

Auch am Donnerstag befanden sich viele Börsen in Asien im Feiertagsmodus. In Japan wurde gehandelt, die Kurse gaben nach.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Minus von 1,06 Prozent bei 27.241,31 Punkten.

In China fand aufgrund der Neujahrsfeierlichkeiten weiterhin kein Handel statt, zuletzt fiel der Shanghai Composite am Freitag um 0,97 Prozent auf 3.361,44 Indexpunkte. Der Hang Seng in Hongkong blieb am Donnerstag ebenfalls weiterhin geschlossen. Er kletterte am Montag nach einem verkürzten Handel um 1,07 Prozent auf 23.802,26 Zähler.

Weil die Feierlichkeiten zum chinesischen Mondneujahr noch in vollem Gange sind, ruht der Handel in China die ganze Woche, in Hongkong bleibt die Börse noch am heutigen Donnerstag geschlossen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken