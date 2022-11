10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX bewegt sich vor dem Handelsstart seitwärts.

2. Börsen in Fernost in Rot

In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei bis Handelsende um 0,36 Prozent auf 27.927,13 Punkte. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,85 Prozent auf 3.093,54 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng um 2,33 Prozent auf 17.831,77 Stellen nach (7:14 Uhr MEZ).

3. Siemens-Aktie: Siemens rechnet mit steigenden Gewinnen

Der Technologiekonzern Siemens ist dank voller Auftragsbücher trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes für das neue Geschäftsjahr zuversichtlich. Zur Nachricht

4. NVIDIA mit Gewinn- und Umsatzeinbruch

Der Techkonzern NVIDIA hat Anlegern am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Bilanz präsentiert. Zur Nachricht

5. MorphoSys kann Betriebsverlust reduzieren

Hohe Lizenzeinnahmen haben der Biotechnologiefirma MorphoSys im vergangenen Quartal überraschend viel Umsatz beschert. Zur Nachricht

6. thyssenkrupp-Personalvorstand erhält Vertragsverlängerung - Dividendenzahlung trotz erwartetem Gewinnrückgang geplant

Die thyssenkrupp AG bindet ihren Personalvorstand Oliver Burkhard länger an sich. Zur Nachricht

7. Disney-Aktie: Disney übernimmt Kreuzfahrtschiff von MV Werften

Der amerikanische Disney-Konzern kauft das bisher unter dem Namen "Global Dream" bekannte Kreuzfahrtschiff der insolventen MV-Werften-Gruppe in Wismar. Zur Nachricht

8. Cisco mit optimistischer Umsatzprognose

Der US-Netzwerkausrüster Cisco hat sich im jüngsten Geschäftsquartal dank nachlassender weltweiter Lieferkettenprobleme überraschend gut geschlagen und eine zuversichtliche Umsatzprognose abgegeben. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag weiter gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 91,99 US-Dollar. Das waren 87 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,04 Dollar auf 84,55 Dollar.

10. Euro gibt leicht nach

Der Euro ist am Donnerstag leicht gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0383 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

