10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX wird am Donnerstag vorbörslich ungefähr im Bereich des gestrigen Schlusskurses gehandelt. Die ersten drei Wochentage liefen für das deutsche Börsenbarometer wenig erfreulich: Wie die meisten anderen internationalen Börsen setzten Zins- und Rezessionssorgen dem DAX erneut zu. Nach den jüngsten, teils deutlichen Kursgewinnen der letzten Wochen sank der DAX in den vergangenen Handelstagen denn auch tendenziell ab.

2. Börsen in Fernost laufen in unterschiedliche Richtungen

In Tokio verliert der Nikkei zeitweise 0,49 Prozent auf 27.549,92 Zähler (Stand: 7:00 Uhr).

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite zeitweise um leichte 0,13 Prozent auf 3.195,61 Einheiten. In Hongkong steigt der Hang Seng dagegen zwischenzeitlich um kräftige 2,86 Prozent auf 19.353,20 Punkte an.

3. RWE sichert sich Areal für geplanten US-Offshore-Windpark

Der Energieversorger RWE hat einen Auktionserfolg in den USA verbucht. Wie der DAX-Konzern RWE am Mittwochabend mitteilte, hat er sich mit einem Gebot von 157,7 Millionen US-Dollar ein Areal in einem geplanten Offshore-Windpark in Kalifornien gesichert. Zur Nachricht

4. GameStop-Aktie dennoch im Plus: GameStop macht weiter Verluste

Die US-amerikanische Einzelhandelskette für Computerspiele und Unterhaltungssoftware, GameStop, hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss ihre Bücher geöffnet. Für GameStop ist das dritte Geschäftsquartal 2022 erneut mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Zur Nachricht

5. Netflix-Doku über Harrys und Meghans Flucht aus dem britischen Königshaus läuft an

Eigentlich ist die Story bekannt: Der Prinz und seine große Liebe wollen den Zwängen des Königshauses entfliehen, brechen mit den Familienbanden und beginnen ein neues, freieres Leben am anderen Ende der Welt. Nun ist das Drama Stoff für den Streaming-Riesen Netflix geworden. Zur Nachricht

6. Mercedes-Teamchef Wolff will Formel-1-Vertrag mit Lewis Hamilton verlängern

Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist von einer Vertragsverlängerung mit Formel-1-Superstar Lewis Hamilton überzeugt. 2013 wechselte der Engländer als Nachfolger von Michael Schumacher zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zur Nachricht

7. Siemens will bis 2030 hunderte Millionen Euro in die eigene Dekarbonisierung investieren

Siemens hat sich ambitioniertere Nachhaltigheitsziele gesetzt. Wie der Münchener DAX-Konzern anlässlich der Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2022 mitteilte, sollen bis zum Geschäftsjahr 2025 55 Prozent der physischen CO2-Emissionen aus dem eigenen Geschäftsbetrieb gegenüber 2019 reduziert werden. Zur Nachricht

8. Musk schürt Spekulationen über eigene Smartphone-Herstellung

Elon Musk hat in jüngsten Aussagen die Gerüchteküche um ein Smartphone aus dem eigenen Hause angekurbelt. In einer Antwort auf einen Tweet, in dem Elon Musk nach einer Smartphone-Alternative zu Apple und Android gefragt wurde, hat Tesla-Chef Elon Musk selbst für Spekulationen rund um ein hauseigenes Smartphone gesorgt Zur Nachricht

9. Ölpreise stabilisieren sich

Die Ölpreise beenden zumindest vorläufig die Talfahrt der letzten Tage. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 77,62 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Vortag.

10. Euro bewegt sich kaum vom Fleck

Der Euro wurde am Morgen knapp über 1,05 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Bildquellen: inga ivanova / Shutterstock.com