Asiens Börsen uneinheitlich - Hang Seng steigt deutlich -- Siemens will in eigene Dekarbonisierung investieren -- GameStop macht weiter Verluste

In China und Hongkong gab es Kursverluste, da weitere Lockerungen der Null-COVID-Politik von schwachen chinesischen Außenhandelsdaten in den Hintergrund gedrängt wurden. Von diesem Abschwung sei auch Deutschland deutlich betroffen, erklärte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets unter Verweis auf das deutlich geschrumpfte Handelsvolumen beider Länder im November.

"Die Tristesse geht weiter", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners laut dpa. "Seit dem steilen Anstieg Anfang November als Reaktion auf die rückläufige US-Inflationsrate pendelt der deutsche Leitindex per saldo seitwärts." Ein Ausbruch über die Marke von 14.600 Punkten "ist mit den gestrigen Verlusten an den US-Börsen erst mal in weitere Ferne gerückt." Es sei indes nicht untypisch, dass die Investitionsbereitschaft in Richtung Jahresende nachlasse, betonte der Experte. Zudem sei vor den anstehenden Zinssitzungen der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) "die Angst noch einmal größer, auf der falschen Seite positioniert zu sein".

Am Mittwoch bekam der deutsche Leitindex Gegenwind von den Börsen in Übersee. Dass die hiesige Industrieproduktion im Oktober zum Vormonat weniger als erwartet zurückgegangen und im September stärker als zunächst berichtet gestiegen war, half dem DAX nicht.

Im Fokus standen erneut Konjunkturdaten. In China gingen die Exporte und Importe im November stärker zurück als befürchtet, was die Wachstumssorgen der Anleger nährte.

Enttäuschende Handelsdaten aus China bremsten die Stimmung: Die chinesischen Im- und Exporte waren im November stark rückläufig und blieben hinter den Erwartungen der Experten zurück.Darüber hinaus belasteten die Inflation sowie die Auswirkungen der Null-COVID-Politik und der angeschlagene Immobilienmarkt in China, wie Analyst Christian Henke von IG Markets gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte. "Die Wachstumslokomotive China verliert an Dampf", so der Stratege.

Der Dow Jones notierte zum Handelsstart etwas leichter und bewegte sich im Verlauf in einer engen Range um die Nulllinie. Letztlich notierte er nahezu unverändert bei 33.596,87 Punkten. Der NASDAQ Composite startete mit Abgaben. Im Anschluss fand er zeitweise den Weg an seinen Schlusskurs vom Vortag, fiel dann jedoch wieder ins Minus und beendete die Sitzung 0,51 Prozent schwächer bei 10.958,55 Zählern.

Die Börsen in Fernost laufen am Donnerstag in verschiedene Richtungen.

In Tokio verliert der Nikkei zeitweise 0,49 Prozent auf 27.549,92 Zähler (Stand: 7:00 Uhr).

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite zeitweise um leichte 0,13 Prozent auf 3.195,61 Einheiten. In Hongkong steigt der Hang Seng dagegen zwischenzeitlich um kräftige 2,86 Prozent auf 19.353,20 Punkte an.

Nach insgesamt eher schwachen ersten drei Börsentagen der Woche zeigen sich die asiatischen Börsen am Donnerstag mit einer uneinheitlichen Tendenz. Der Hongkonger Leitindex Hang Seng kann deutlich ansteigen und knüpft damit an den positiven Trend der vergangenen Wochen an. In Festlandschina sowie in Japan geht es an den Kapitalmärkten dagegen leicht nach unten. Negative Stimmungsfaktoren bleiben weiterhin Zinsängste und Rezessionssorgen, zumal sich die chinesische Konjunktur infolge der drastischen No-COVID-Lockdowns merklich abgeschwächt hat. Zudem habe der Optimismus über die Lockerungen in China etwas abgenommen, heißt es im Handel: Weiterhin sei keine generelle Abkehr von der Null-COVID-Politik vonseiten der chinesischen Regierung erkennbar, kritisieren Marktteilnehmer. Angesichts Rekord-Infektionszahlen dürfte eine völlige Öffnung in China kurz- bis mittelfristig nicht auf der Tagesordnung stehen.

