flatexDEGIRO-Aktie sackt auf neues Zwischentief ab: Goldman Sachs stuft flatexDEGIRO herab

Heute im Fokus

Zins- und Rezessionssorgen: DAX niedriger -- DWS will Gewinn mittelfristig steigern -- Hohe Gaspreise belasten BASF -- Airbus verabschiedet sich von Auslieferungsziel

VW plant Fertigung von Elektro-SUV in Wolfsburg. SAP will Einstellungshürden senken. EU-Kommission will Londons Clearing-Geschäfte in EU abwickeln. Stellantis-Europachef fordert niedrige Kosten für E-Autos. Goldman Sachs stuft flatexDEGIRO herab. Airbus verabschiedet sich von Auslieferungsziel.