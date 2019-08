10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX tendiert in vorbörslichen Indikationen 0,3 Prozent tiefer bei 11.771,90 Punkten.

2. Asiatische Aktienmärkte mit roten Vorzeichen

Der japanische Leitindex Nikkei notiert derzeit (07:50 Uhr MESZ) 0,09 Prozent tiefer bei 20.600,22 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland geben die Indizes nach: Während der Shanghai Composite 0,29 Prozent auf 2.871,88 Punkte verliert, verbucht der Hang Seng in Hongkong ein Minus von 0,91 Prozent auf 26.030,00 Zähler.

3. OSRAM hebt Stillhalteabkommen mit ams auf

Der Lichtkonzern OSRAM macht den Weg frei für ein Übernahmeangebot des österreichischen Chipkonzerns ams. Zur Nachricht

4. Sitzungsprotokoll: US-Notenbank Fed betont Unsicherheit durch Handelskonflikte

Das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank hat den Finanzmärkten keine klaren neuen Signale geliefert. Zur Nachricht

5. E.ON begibt grüne Anleihen in Milliardenhöhe

Der Energieversorger E.ON hat zwei grüne Unternehmensanleihen über insgesamt 1,5 Milliarden Euro begeben. Zur Nachricht

6. Sunrise könnte Finanzierung von UPC-Übernahme ändern

Der Schweizer Telekomkonzern Sunrise erhöht seine Schätzung für die Synergien aus der geplanten milliardenschweren Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC Schweiz. Zur Nachricht

7. Deutsche Steuereinnahmen sinken im Juli

Nach der Schrumpfung des deutschen Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,1 Prozent im zweiten Quartal sind auch die deutschen Steuereinnahmen zurückgegangen. Zur Nachricht

8. Herrenschmuck: Tiffany & Co. will Kundenstamm erweitern

Tiffany & Co. bringt im Oktober eine neue Schmuckkollektion für Männer auf den Markt. Das Unternehmen sieht Potenzial in der Erweiterung seines Kundenstamms. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,09 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 16 Cent auf 55,52 Dollar.

10. Euro nach Fed-Protokoll etwas schwächer

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel moderat nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1085 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

