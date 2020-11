10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX notiert in vorbörslichen Indikationen zwischenzeitlich 0,28 Prozent höher bei 13.327 Punkten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich höher

Der japanische Leitindex Nikkei gewann letztendlich 0,5 Prozent auf 26.296,86 Zähler hinzu.

Auf dem chinesischen Festland pendelt der Shanghai Composite in einer engen Range um die Nulllinie, zuletzt 0,10 Prozent tiefer bei 3.359,02 Punkten (Stand: 07:45 Uhr MEZ). In Hongkong legt der Hang Seng derweil 0,18 Prozent auf 26.717,15 Einheiten zu.

3. Moderna will Corona-Impfstoff schon im Dezember liefern

Der US-Hersteller Moderna will die Lieferung seines Corona-Impfstoffs an die Europäische Union womöglich schon im Dezember starten - vorausgesetzt, das Mittel erhält eine Zulassung. Zur Nachricht

4. Sitzungsprotokoll: US-Notenbank diskutierte über mögliche Anpassungen beim Anleihekaufprogramm

Die US-Notenbank hat Hinweise auf eine mögliche Anpassung ihrer Anleihekäufe in der Corona-Krise gegeben. Zur Nachricht

5. Brasiliens Flugaufsicht lässt Boeing Krisenjet 737 Max wieder zu

Nach der US-Luftfahrtaufsicht FAA und der europäischen EASA hat auch die brasilianische ANAC das Flugverbot für Boeings Unglücksjet 737 Max aufgehoben. Zur Nachricht

6. Verdi kündigt erneut Streiks bei Amazon an - Online-Händler gelassen

Mit mehrtägigen Streiks beim Online-Händler Amazon will die Gewerkschaft Verdi im jahrelangen Kampf für einen Tarifvertrag erneut Druck machen. Zur Nachricht

7. Unilever erwirbt US-Vitaminhersteller SmartyPants

Unilever wird die in Los Angeles beheimatete Firma SmartyPants Vitamins übernehmen, einen Anbieter von Vitaminen, Mineralien und Nahrungsergänzungsmitteln. Zur Nachricht

8. Airbus-Chef Faury rechnet nicht mit weiterem Stellenabbau

Trotz des Lockdowns in vielen europäischen Ländern und dem Einbruch des Flugverkehrs rechnet Airbus-CEO Guillaume Faury nicht mit weiterem Stellenabbau in Deutschland. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Bodenbildung oberhalb von 1.800 Dollar

Die schwachen US-Arbeitsmarktdaten haben den Verkaufsdruck an den Goldmärkten abflauen lassen und dem gelben Edelmetall zu einer Stabilisierung oberhalb von 1.800 Dollar verholfen. Zur Nachricht

10. Euro auf höchstem Stand seit drei Monaten

Der Euro hat am Donnerstag ein Dreimonatshoch erreicht. Am Morgen stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1936 US-Dollar und kostete damit so viel wie letztmalig Anfang September.

