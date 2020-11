Airbus-Chef Faury rechnet nicht mit weiterem Stellenabbau

Trading Idee

Für den europäischen Flugzeughersteller Airbus kündigt sich ein besonders spannendes Jahr 2021 an. Das gilt gleich in mehrfacher Hinsicht. Zum einen natürlich besteht die große Hoffnung im Markt, dass mit der Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen auch die Flugzeugbranche wieder an positivem Momentum gewinnen kann.