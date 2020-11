Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt dürfte am Donnerstag freundlich sein. Denn auch wenn der Teil-Lockdown verlängert wird, wurde dies bereits auf breiter Front erwartet. Außerdem hat US-Konzern Moderna bereits am Vorabend bekannt gegeben, dass schon im Dezember Lieferungen des Impfstoffes gegen COVID-19 möglich seien. Impulse aus den USA sind heut nicht zu erwarten, da die dortigen Börsen aufgrund des Feiertages Thanksgiving geschlossen bleiben.

Zwar eröffnete der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen mit einem kleinen Aufschlag. Der TecDAX dürfte zunächst ebenfalls Gewinne verbuchen.

Am Donnerstag zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein positiver Handelsstart ab.

Die europäischen Börsen zeigten sich am Mittwoch verhalten positiv.

Vor dem am Donnerstag startenden verlängerten Thanksgiving-Wochenende hielten sich US-Anleger zurück. Die vorbörslich vermeldeten Konjunkturmeldungen sorgen dagegen kaum für Bewegung. Die US-Wirtschaft erholte sich im dritten Jahresviertel um 33 Prozent. Anleger schielen jedoch bereits auf das mit hohen Erwartungen verbundene vierte Quartal. Dieses wird traditionell durch das Weihnachtsgeschäft angetrieben.

Der Dow Jones zeigte sich zum Börsenstart kaum bewegt, stand im Anschluss jedoch tiefer. Er beendete den Tag mit einem Abschlag von 0,58 Prozent auf 29.872,67 Punkte. Am Vortag hatte er erstmals den Sprung über 30.000 Punkte gemeistert. Der NASDAQ Composite startete daneben mit einem leichten Aufschlag und legt auch im Verlauf zu. Sein Schlussstand belief sich auf 12.094,40 Zähler (+0,48 Prozent).

Nach dem Kurssprung am Dienstag ließen es US-Anleger am Mittwoch ruhiger angehen.

Am Donnerstag geht es an den Aktienmärkten in Fernost aufwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann letztendlich 0,5 Prozent auf 26.296,86 Zähler hinzu.

Auf dem chinesischen Festland pendelt der Shanghai Composite in einer engen Range um die Nulllinie, zuletzt 0,10 Prozent tiefer bei 3.359,02 Punkten (Stand: 07:45 Uhr MEZ). In Hongkong legt der Hang Seng derweil 0,18 Prozent auf 26.717,15 Einheiten zu.

Auch in Asien sind Anleger hin- und hergerissen zwischen Impfstoffhoffnungen und Sorgen um den Zustand der Wirtschaft. Auch in Fernost steigen die Corona-Infektionszahlen derzeit wieder an, sodass erneute Maßnahmen ergriffen werden müssen.

