Axel Springer: Fusion mit ProSiebenSat.1 ist kein denkbares Szenario - Großaktionär KKR übernimmt Streubesitz

Beschluss: Großaktionär KKR übernimmt Streubesitz bei Axel Springer

"Ein Zusammenschluss mit der ProSiebenSat.1 -Gruppe ist derzeit weder angestrebt noch ein denkbares Szenario", sagte Springer-Vorständin Stephanie Caspar am Donnerstag auf der virtuellen Hauptversammlung zu Fragen von Aktionären. "Es gab zu diesem Szenario auch in den Jahren 2019/2020 seitens Axel Springer keinen Kontakt zu ProSiebenSat.1." Caspar betonte aber auch: "Die Planungen von KKR diesbezüglich sind uns nicht bekannt." Der US-Finanzinvestor ist mit 47,6 Prozent größter Eigentümer von Springer und hält ebenfalls Anteile an ProSieben. Das hat zuletzt immer wieder für Spekulationen in der Branche und bei Analysten gesorgt, KKR könne die Zusammenarbeit zwischen seinen beiden Beteiligungen verstärken.

Der US-Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts (KKR) übernimmt als Großaktionär die sich noch im Streubesitz befindlichen Axel-Springer-Aktien. Auf der digitalen Hauptversammlung des Medienkonzerns wurde am Donnerstag ein entsprechender Beschlussvorschlag mit erforderlicher Mehrheit angenommen. Im Sommer wurde bekannt, dass KKR einen sogenannten Squeeze-Out anstrebt. Dabei können Aktionäre, die den kleineren Streubesitz halten, gegen eine angemessene Barabfindung vom Großaktionär herausgedrängt werden. 60,24 Euro je Aktie will KKR zahlen. Im Streubesitz befindet sich nur noch ein ganz kleiner Anteil: rund 0,9 Prozent.

