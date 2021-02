10 wichtige Fakten zur Börse am Mittwoch

Der DAX weist rund eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,44 Prozent auf 14.073,00 Punkte aus.

2. Börsen in Fernost legen zu

Der japanische Leitindex Nikkei legte um 0,19 Prozent auf 29.562,93 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite derweil um 1,58 Prozent auf 3.660,60 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 1,84 Prozent auf 30.018,71 Punkte steigt.

3. Société Générale erleidet 2020 ersten Jahresverlust seit Dekaden

Die Corona-Krise und der geplante Konzernumbau haben der französischen Großbank Société Générale 2020 den ersten Jahresverlust seit mehr als drei Jahrzehnten eingebrockt. Zur Nachricht

4. thyssenkrupp peilt im Gesamtjahr fast ausgeglichenes Ergebnis an

thyssenkrupp kehrt im ersten Geschäftsquartal operativ in die schwarzen Zahlen zurück und hebt die Jahresprognose an. Zur Nachricht

5. Twitter steigert Umsatz und beschleunigt Nutzerwachstum - Twitter-Aktie nachbörslich gefragt

Der Mikrobloggingdienst hat seine Bücher geöffnet. Twitter hat in seinem vierten Geschäftsquartal mehr verdient und umgesetzt. Zur Nachricht

6. QIAGEN übertrifft Prognosen und bestätigt Ausblick

QIAGEN hat dank starker Nachfrage nach Produkten für COVID-19-Tests seine zuletzt zwei mal erhöhte Prognose übertroffen. Zur Nachricht

7. GRENKE-Aufsichtsratschef: Manager Kindermann ging nach Kritik durch Bafin

GRENKE-Chefkontrolleur Ernst-Moritz Lipp hat sich einen Tag nach neuen Turbulenzen um den SDAX-Konzern an die gebeutelten Investoren gewandt. Zur Nachricht

8. Toyota hebt Gewinnprognose kräftig an

Der japanische Volkswagen-Rivale Toyota hat seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr ungeachtet der andauernden Corona-Pandemie deutlich angehoben. Zur Nachricht

9. Ölpreise unterbrechen Anstieg

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre jüngste Anstiegsserie zunächst nicht fortgesetzt und sind leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,94 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank ebenfalls leicht auf 58,20 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel stabil über der Marke von 1,21 US-Dollar gelegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,2125 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

