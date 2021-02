Nachdem der deutsche Leitindex am Montag ein neues Allzeithoch markierte, schalteten Anleger am Dienstag einen Gang zurück. Schon am Vortag hatte der Index seine Gewinne nicht bis zum Handelsende halten können. Unternehmensseitig richteten die Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf zahlreiche Bilanzen aus der zweiten Reihe.

An den US-Börsen zeigten sich am Dienstag keine großen Ausschläge.

Der Dow Jones startete am Dienstag 0,08 Prozent leichter bei 31.359,88 Punkten und pendelte im weiteren Verlauf um die Nulllinie. Am Ende ging der US-Leitindex mit einem leichten Abschlag von 0,03 Prozent bei 31.375,04 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite konnte unterdessen moderate Gewinne verbuchen, am Ende stand ein Plus von 0,14 Prozent auf 14.007,70 Punkte.

Anleger am US-Aktienmarkt ließen es nach den Rekorden vom Vortag etwas gemächlicher angehen. Konjunkturdaten standen am Dienstag keine auf der Agenda, dafür einige Quartalsberichte. So werden Cisco, Twitter und Lyft nach Börsenschluss ihre Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel vorlegen. Vorbörslich veröffentlichten hingegen bereits DuPont und Canopy Growth ihre Quartalszahlen.

