Mattel-Aktie verliert: Mattel verzeichnet starke Geschäftszuwächse

Heute im Fokus

Dow stabil -- DAX wenig bewegt -- Corona-Krise belastet Coca-Cola weiter stark -- Delivery Hero verdoppelt Umsatz fast -- Twitter, Lyft, GM, Apple, QIAGEN, thyssenkrupp, GRENKE im Fokus

Nach AstraZeneca-Stopp: Südafrika will mit Johnson & Johnson impfen. BioNTech startet Impfstoffproduktion in Marburg. Cisco kämpft mit starkem Wettbewerb. Antikörper-Mittel von Eli Lilly erhält US-Notfallzulassung für COVID-19. Mattel verzeichnet starke Geschäftszuwächse. Under Armour profitiert vom Online-Handel und Joggingboom. Verkauf von TikTok in den USA wohl auf unbestimmte Zeit vertagt.