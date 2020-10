Mattel-Aktie auf Höhenflug: 'Barbie'-Boom treibt Gewinn von Mattel in die Höhe

Unterm Strich verdiente der Hasbro-Rivale Mattel in den drei Monaten bis Ende September 316 Millionen Dollar (267 Mio Euro) und damit 348 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Erlöse wuchsen angetrieben von hoher Nachfrage nach Puppen und Spielzeugautos um rund zehn Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Mit den Quartalszahlen wurden die Markterwartungen weit übertroffen. Die Mattel-Aktie legt an der NASDAQ zeitweise um 14,13 Prozent auf 14,75 US-Dollar zu.

EL SEGUNDO (dpa-AFX)

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com