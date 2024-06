10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor festem Start

Der DAX dürfte seine Stabilisierung dank positiver US-Vorgaben auch am Dienstag fortsetzen. Vorbörsliche Indikationen weisen auf einen höheren Start hin.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich mit Gewinnen

An den größten Börsen in Asien sind mehrheitlich Gewinne zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche mehrheitlich in Grün. In Tokio ging es für den Leitindex Nikkei 225 um 0,79 Prozent auf 38.402,76 Punkte nach oben. Der Shanghai Composite gewinnt daneben auf dem chinesischen Festland zwischenzeitlich 0,37 Prozent und notiert bei 3.026,94 Zählern. In Hongkong sind gegen den Trend leichte Verluste zu sehen: Der Hang Seng gibt zeitweise 0,09 Prozent auf 17.919,506 Zähler nach.

3. Tesla-Herausforderer Fisker stellt Insolvenzantrag

Der Tesla-Herausforderer Fisker sucht Schutz vor seinen Gläubigern in einem Insolvenzverfahren. Zur Nachricht

4. Goldpreis: Wichtige US-Konjunkturindikatoren im Anmarsch

Am Nachmittag könnte der Goldpreis neue Impulse erhalten. Je nach Tenor dürfte sich dies auf die weiteren Zinsperspektiven und damit auch auf den Goldpreis auswirken. Zur Nachricht

5. Apple, NVIDIA und Microsoft dominieren den S&P 500: Triumvirat durch Tech-Giganten

Der S&P 500 wird von drei Tech-Unternehmen angeführt. Die Frage, die sich viele Experten nun stellen, ist, wie lange diese ihr rasantes Wachstum aufrechterhalten können. Zur Nachricht

6. Experten sicher: Marktkapitalisierung von NVIDIA wird weiter wachsen und Rekorde sprengen

Der Chip-Hersteller NVIDIA konnte in den vergangenen Monaten dank des Hypes um künstliche Intelligenz ein phänomenales Wachstum verbuchen und zu den wertvollsten Unternehmen der Welt aufschließen. Laut Experten dürfte die Erfolgsgeschichte damit aber noch längst nicht beendet sein. Zur Nachricht

7. BYDs Tiny Cars sollen auf europäischen Markt - Tesla mächtig unter Druck

Der chinesische Autohersteller BYD plant eine massive Offensive auf dem europäischen Markt mit einem besonderen Fokus auf erschwingliche Elektro-Kleinwagen. Zur Nachricht

8. China erteilt BYD und NIO Test-Erlaubnis: Durchbruch bei Self-Driving-Technologie?

Chinas Regulierungsbehörden erteilten den beiden E-Auto-Herstellern BYD und NIO kürzlich die Erlaubnis, ihre automatisierte Fahrtechnologie auf der Straße zu testen. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas schwächer

Die Ölpreise präsentieren sich mit leicht nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,13 auf 80,20 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,09 auf 84,16 Dollar zurückfiel. Nach dem gestrigen Preissprung drückten im frühen Dienstagshandel aufkommende Nachfragesorgen auf die Stimmung der Marktakteure. Im ersten Quartal hat sich das globale Wachstum der Ölnachfrage auf 890.000 Barrel verlangsamt. Aktuelle Konjunkturdaten aus China deuten darauf hin, dass sich dieser Trend weiter fortsetzen könnte.

10. Euro schwächelt wieder etwas - Bleibt aber über 1,07 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag einen Teil seiner zu Wochenbeginn erzielten Gewinne wieder eingebüßt. Im Verglich zu den deutlichen Kursschwankungen in der vergangenen Woche aber hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Im frühen Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0719 US-Dollar.