DAX dank Vorgaben mit möglicher Fortsetzung der Erholung -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte den Handelstag mit Gewinnen starten. Der DAX hatte bereits den Vortag einem Plus von 0,37 Prozent bei 18.068,21 Punkten beendet.

Der TecDAX notierte derweil im Minus, nachdem er nahezu unverändert gestartet war. Sein Schlussstand: 3.325,74 (-0,8 Prozent). Damit dürfte sich die stabile Entwicklung vom Wochenstart auch am Dienstag weiter fortsetzen. Nachdem der deutsche Leitindex am Vortag noch einmal fast an das Tief vom Freitag bei 17.951 Punkten herangelaufen war, hatte er es schlussendlich doch über die 18.000-er Marke geschafft. Der Zählerstand scheint damit gemeinsam mit der nicht weit entfernt liegenden 100-Tage-Durchschnittslinie der jüngsten Korrektur im DAX Einhalt zu gebieten. Gute Vorgaben kommen von den US-Börsen, wo Techwerte neue Rekorde erzielten. Im Fokus der Anleger bleibt das Boomthema Künstliche Intelligenz (KI) sowie die Hoffnung auf die Zinswende in den USA, auch wenn die US-Notenbank in der Vorwoche zunächst an ihrer Hochzinspolitik festgehalten hatte. Hierzulande verliert unterdessen das Wahlergebnis bei der Europawahl und insbesondere der Beschluss von Neuwahlen in Frankreich langsam seinen Schrecken. Laut Strategen der UBS biete dies Chancen, denn der wahrscheinlichste Ausgang sei eine Pattsituation mit anschließenden Kompromissen.



Die Börsen in Europa notierten am Montag im Plus. Der EURO STOXX 50 bewegte sich auf grünem Terrain. Zuvor war er bereits etwas höher gestartet. Er verabschiedete sich 0,85 Prozent höher bei 4.880,42 Zählern. Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich nach ihrem Rücksetzer am Freitag fester. Dennoch blieben einige Belastungsfaktoren: falkenhaften Äußerungen der Fed, politische Unsicherheit in Frankreich und auch der Zollstreit in China.





Die US-Börsen stiegen am Montag im Tagesverlauf immer weiter an. Der Dow Jones Index zeigte sich zum Handelsstart etwas schwächer, drehte dann aber rasch ins Plus und schloss noch 0,49 Prozent höher bei 38.778,10 Punkten.

Der NASDAQ Composite startete minimal fester und konnte die Gewinne dann deutlich ausbauen. Hierbei markierte er ein neues Allzeithoch (17.935,99 Einheiten). Letztlich ging der technologielastige Index bei 17.857,02 Punkten und damit 0,95 Prozent fester in den Feierabend. Nach einem eher verhaltenen Start in die neue Woche setzte sich die Rekordjagd an der Wall Street am Montag dann doch noch fort. Angetrieben wurde sie einmal mehr von den bullenstarken Tech-Aktien. Der Hype um Künstliche Intelligenz und die dafür notwendigen Komponenten trieb an der NASDAQ-Börse erneut die Papiere der großen Halbleiterhersteller an. So erreichten NVIDIA, Broadcom, Micron Technology und Applied Materials allesamt weitere Rekordmarken. Da die Aktien mittlerweile auch im marktbreiten S&P 500 stark gewichtet sind, markierte der Index abermals ein neues Rekordhoch.