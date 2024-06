Erfahren Sie im Online-Seminar heute Abend, welche Risiken die hohe Konzentration von US-Aktien in Welt-Indizes bergen und wie das Risiko eines Portfolios durch gezielte Diversifikation reduziert werden kann.

Heidelberg Materials-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX bewegt sich mittags im Plus

Heidelberg Materials-Aktie tiefer: Heidelberg Materials beendet Klinkerproduktion in Anorga

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagvormittag kaum bewegt

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag im Minusbereich

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Minuszeichen in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter

Verluste in Paris: CAC 40 zeigt sich letztendlich leichter

Börse Zürich in Rot: SMI liegt zum Handelsende im Minus

EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor 3 Jahren abgeworfen

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit Zuschlägen

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert nachmittags im Plus

Heute im Fokus

NVIDIA, Broadcom, Micron & Co.: KI-Aktien schwingen sich zu neuen Rekordmarken auf. adidas-Aktie rutscht auf Zweimonatstief - Probleme in China. Bayer will binnen 10 Jahren 10 neue Blockbuster im Agrargeschäft lancieren. QIAGEN plant mittelfristige Steigerung der Profitabilität. Deutsche Bank verstärkt Portfolio mit Flugzeugkrediten von der NordLB.