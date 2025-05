Heidelberg Materials Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Heidelberg Materials

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 181,10 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 181,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 181,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 181,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.210 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 191,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 5,49 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,60 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 111,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,74 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 181,46 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,79 EUR fest.

