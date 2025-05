Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials büßt am Freitagnachmittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 177,65 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 177,65 EUR abwärts. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 174,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 178,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 213.614 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 7,01 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 85,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 51,82 Prozent Luft nach unten.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,74 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 181,46 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,79 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Investment-Note für Heidelberg Materials-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

DAX-Konzerne reduzieren 2024 Treibhausgas-Emissionen

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor einem Jahr abgeworfen