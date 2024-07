10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich wenig verändert

Der DAX dürfte mit geringen Ausschlägen in den Dienstagshandel starten. Aus den USA und Asien kommen durchwachsene Impulse: An der Wall Street waren am Montag Kursrekorde erreicht worden, in Asien dominieren am Dienstag allerdings die Verkäufe

2. Börsen in Fernost mehrheitlich schwächer

An den asiatischen Börsen geht es auch am Dienstag in verschiedene Richtungen. In Tokio wurde am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Am Dienstag legte der Leitindex Nikkei 225 0,22 Prozent auf 41.282,92 Zähler zu. Auf dem chinesischen Festland sind unterdessen Verluste zu sehen: Der Shanghai Composite büßt zeitweise 0,13 Prozent auf 2.970,20 Indexpunkte ein. Der Hang Seng in Hongkong verliert unterdessen deutlichere 1,27 Prozent auf 17.786,65 Zähler.

3. HUGO BOSS senkt Prognose

HUGO BOSS senkt den Ausblick auf das Gesamtjahr 2024. Zur Nachricht

4. Aktivisten befürchten Rodung für Tesla - Land dementiert

Die Umweltaktivisten der Initiative "Tesla (Tesla) stoppen" zeigen sich besorgt, dass nahe der Fabrik in Grünheide bei Berlin bereits Wald für die geplante Erweiterung des Elektroautobauers gerodet wird. Zur Nachricht

5. Trump offiziell für Präsidentenwahl nominiert - Vize soll J.D. Vance werden

Die Republikaner haben Donald Trump offiziell als ihren Kandidaten für die Präsidentenwahl nominiert. Zur Nachricht

6. Richemont mit stabiler Umsatzentwicklung

Der Umsatz des Schmuck- und Uhrenkonzerns Richemont hat sich in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 trotz der sich abschwächenden Konjunktur in China stabil entwickelt. Zur Nachricht

7. Sommer-Rally statt Sommerflaute? Das macht Jim Cramer zuversichtlich

Im Sommer wird es am Aktienmarkt häufig merklich ruhiger. In diesem Jahr könnte Anleger aber eine positive Überraschung erwarten, glaubt Marktexperte Jim Cramer. Zur Nachricht

8. Cathie Wood rechtfertigt schwache Fonds-Performance und den umstrittenen Verkauf von NVIDIA-Aktien

Angesichts der enttäuschenden Entwicklung des Flaggschiff-ETFs von ARK Invest sieht sich Starinvestorin Cathie Wood zu einer Rechtfertigung ihrer Investmentstrategie veranlasst. Auch auf verpasste Chancen bei KI-Liebling NVIDIA geht Wood dabei ein. Zur Nachricht

9. Ölpreise im Rückwärtsgang

Die Ölpreise geben am Dienstag nach. Während WTI bei 81,54 US-Dollar je Barrel gehandelt wird, kostet Brent-Öl zweitweise 0,42 Prozent weniger und damit 84,52 US-Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro zeigt sich am Dienstagmorgen zum Dollar stabil und wird bei 1,0892 US-Dollar gehandelt.