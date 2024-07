DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer - Nikkei legt zu -- HUGO BOSS senkt Prognose

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex dürfte mit geringen Ausschlägen in den Dienstagshandel starten. Der DAX hatte zum Wochenstart 0,84 Prozent niedriger bei 18.590,89 Zählern geschlossen.

Der TecDAX bewegte sich ebenfalls in der Verlustzone, nachdem er nahezu unverändert gestartet war. Sein Schlussstand: 3.385,48 Stellen (-0,7 Prozent). Bislang warte der DAX auf die Bestätigung seines versuchten Chartausbruchs vom Freitagnachmittag, heißt es am Markt. Hier hatte er mit dem Anstieg auf das höchste Niveau seit Anfang Juni auch den Korrekturtrend geknackt, der seit dem Rekordhoch Mitte Mai bei 18.892 Punkten Gültigkeit hatte. Mit dem Rückschlag vom Vortag kam er an diese Trendlinie zurück. Aus den USA und Asien kommen durchwachsene Impulse: An der Wall Street waren am Montag Kursrekorde erreicht worden, in Asien dominieren am Dienstag allerdings die Verkäufer. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die europäischen Märkte gaben am Montag nach. Der EURO STOXX 50 notierte tiefer, nachdem er bereits mit kleinen Verlusten in den Handel gegangen war. Er verabschiedete sich letztlich 1,19 Prozent niedriger bei 5.983,11 Zählern. Die guten Vorgaben aus den USA waren eingepreist, während keine neuen Impulse in Sicht waren. Die Marktentwicklung dürfte sich laut Beobachtern zunächst einmal an der Berichtssaison orientieren. Aus technischer Sicht bleibe die Lage aber aussichtsreich: "Selbst das Allzeithoch von 18.893 Punkten erscheint schon wieder in Schlagdistanz", zitierte Dow Jones Newswires Holger Struck von hs-livetrading. "In Bezug auf die Stärke der US-Indizes wäre es überfällig, saisonal allerdings untypisch", meinte er vor dem Hintergrund, dass die Zeit von Ende Juli bis Mitte September eher als schwierige Phase an der Börse gilt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen ging es am Montag aufwärts. Der Dow Jones Index verabschiedete sich mit einem Plus von 0,53 Prozent bei 40.211.78 Punkten aus dem Handel, zuvor hatte er bei 40.351,10 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht.

Der NASDAQ Composite schloss ebenfalls mit Gewinnen, der Techwerteindex legte 0,40 Prozent auf 18.472,57 Zähler zu. Der Markt verarbeitete am Montag das Attentat auf den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump , welches am Wochenende verübt wurde. Dieses dürfte insbesondere während des US-Wahlkampfs eine wichtige Rolle einnehmen. Allerdings kommentierte VP Bank-Ökonom Thomas Gitzel gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "Umso wohltuender ist es, dass die Finanzmärkte Ruhe bewahren", am Ende werde man "einen kühlen Kopf bewahren". Trump gilt als "marktfreundlicher" als der aktuelle Präsident, Joe Biden. Bei einem Wahlsieg dürfte Trump die Zölle erhöhen, aber auch die Steuern senken und damit das US-Haushaltsdefizit weiter in die Höhe treiben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken