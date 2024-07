Kryptomarkt im Fokus

Nach der Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs im Januar fieberte die Krypto-Community in den letzten Wochen und Monaten der Einführung von Spot-Ether-ETFs entgegen. Nun könnte es nicht mehr lange dauern bis die ersten Produkte gehandelt werden können.

• Erfolgreiche Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs

• SEC hat offenbar vorläufige Genehmigungen für Spot-Ether-ETFs erteilt

• Erneut Milliarden-Zuflüsse zu erwarten?



Die Einführung von Spot-ETFs im Januar, die den Bitcoin-Preis abbilden, war eine der erfolgreichsten in der Geschichte des ETF-Marktes. Die neuen Produkte zogen in den ersten Handelswochen ein Milliarden-Vermögen an.

Nun könnten auch schon bald die ersten Spot-Ether-ETFs gehandelt werden, nachdem die US-Börsenaufsicht im Mai den Weg für dieses Anlageprodukt grundsätzlich freigemacht hat.

SEC hat offenbar vorläufige Genehmigungen erteilt

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei Branchenquellen berichtet, hat die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC drei Vermögensverwaltern vorläufige Genehmigungen für den Handel ihrer ETH-ETFs erteilt. Laut den Quellen, auf die sich Reuters bezieht, hänge die endgültige Genehmigung davon ab, dass die Antragsteller noch vor Ende der Woche die endgültigen Angebotsunterlagen einreichen.

Eine der Quellen erklärte gegenüber Reuters, dass voraussichtlich die Spot-Ether-ETFs aller acht Vermögensverwalter, die solche auflegen wollen, gleichzeitig starten dürften.

Zu den acht Vermögensverwaltern, deren Anträge voraussichtlich am kommenden Montag von der SEC grünes Licht erhalten sollen, gehören BlackRock, VanEck und Franklin Templeton. Laut Branchenquellen werde erwartet, dass die Produkte am nächsten Tag auf den Markt kommen. Die Spot-Ether-ETFs dürften dann also bereits am 23. Juli mit dem Handel beginnen.

Spot-Ether-ETFs könnten ebenfalls Milliarden-Zuflüsse generieren

Nach der Einführung der Spot-Bitcoin-ETFs im Januar wäre der Handelsstart von Spot-Ether-ETFs ein weiterer großer Erfolg für die Branche, Kryptowährungen weiter in den Mainstream zu bringen, auch wenn Martin Leinweber, Produktstratege für digitale Vermögenswerte bei MarketVector Indexes, laut Reuters erklärt, dass er viel bescheidenere Zuflüsse in die neuen Ether-ETFs als auch eine größere Volatilität des Ether-Preises erwarte. Dies liege an der geringeren Marktgröße und dem geringeren Handelsvolumen im Vergleich zu Bitcoin. "Es ist wichtig, die Erwartungen zu dämpfen", so Leinweber.

Thomas Perfumo von der Krypto-Börse Kraken gibt wiederum zu bedenken, dass die Zuflüsse in Spot-Ether-ETFs - angesichts der kleineren Marktgröße von Ether - nicht das Niveau der Spot-Bitcoin-ETFs erreichen müssten, um als erfolgreich zu gelten.

Galaxy Research, dessen Schwesterunternehmen Galaxy Asset Management einen Ether-ETF mit Invesco betreibt, erwartet, dass die neuen Ether-Produkte monatliche Zuflüsse von 1 Milliarde US-Dollar generieren könnten, berichtet Reuters.

Fachmann Matthew O'Neill von Financial Technology Partners sieht die Einführung von Spot-Ether-ETFs laut dpa-AFX als Möglichkeit für institutionelle Anleger, ihr Krypto-Portfolio zu diversifizieren - weg von reinen Bitcoin-Produkten.

Laut dem Analysehaus Kaiko dürfte der Ether-Kurs den Bitcoin dann weiter übertrumpfen.

Der Bitcoin reagiert unaufgeregt auf die Neuigkeiten und zeigt sich auf Coinbase mit 62,715.16 US-Dollar etwas tiefer als am Vortag. Auch ETH gibt leicht um 0,11 Prozent auf 3.364,43 US-Dollar nach.

