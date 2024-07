Herausforderungen

Der Kryptowährungsmarkt ist nach der ETF-Zulassungs-Euphorie und neuen Höchstständen bei Bitcoin und Co. im Frühjahr inzwischen wieder in eine Phase der Ernüchterung übergegangen. Auch Meme-Coins haben in der letzten Zeit sowohl beeindruckende Rallys als auch drastische Verluste verzeichnet. Doch wie heben sich am Kryptomarkt hochwertige Projekte von reinen Spekulationsobjekten ab und welche Coins sind wirklich gekommen, um zu bleiben?

• Zahlreiche Kryptowährungen nach Höhenflug aktuell deutlich tiefer

• Warnung vor Meme-Coins wegen oft kurzlebigem Hype

• Buterin: Krypto-Projekte müssen reales Problem lösen



Große Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum sind in den letzten Wochen wieder deutlich unter Druck geraten, nachdem sie im Frühjahr noch kräftig zugelegt hatten. So hat etwa der Bitcoin innerhalb des letzten Monats 3,68 Prozent an Wert verloren und stand zuletzt noch bei rund 63.666 US-Dollar, nachdem er im März ein neues Allzeithoch bei rund 73.750 UD-Dollar markiert hatte. Für die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum ging es in den letzten vier Wochen um 3,22 Prozent abwärts auf zuletzt rund 3.439,41 US-Dollar (Stand: 15. Juli 2024).

Auch bei den sogenannten Meme-Coins, die auf oft humorvollen Internetinhalten basieren, scheint der jüngste Hype inzwischen wieder ein Ende gefunden zu haben. Denn zusammen mit dem Wiederaufleben der Meme-Aktien durch die Rückkehr des Reddit-Nutzers Roaring Kitty hatten auch sie kürzlich eine neue Rally erlebt. Doch wie bei den Meme-Aktien scheint der Kaufrausch auch bei den Krypto-Token inzwischen wieder abzuflauen. So zog der Dogecoin laut "CoinMarketCap" in diesem Jahr zeitweise noch bis auf 0,2266 US-Dollar an, ist aktuell aber nur noch 0,1227 US-Dollar wert. Allein im letzten Monat verlor DOGE dabei rund 10,06 Prozent an Wert. Ähnliches ist auch bei Pepe und SHIBA INU zu beobachten, deren Kurs im gleichen Zeitraum um 8,82 Prozent beziehungsweise 9,74 Prozent fiel (Stand: 15. Juli 2024).

Dennoch befinden sich diese Meme-Coins unter den 30 größten Kryptowährungen - Dogecoin liegt aktuell sogar auf Rang neun - und spielen damit nahezu in der gleichen Liga wie Bitcoin und Ethereum. Es gibt allerdings noch zahlreiche weitere Meme-Coins und Kryptowährungen, die in der jüngsten Vergangenheit sagenhafte Rallys erlebt haben - gefolgt von ebenso heftigen Abstürzen. Etwas bekanntere Beispiele aus diesem Bereich sind etwa die politisch aufgeladenen Meme-Coins Jeo Boden (BODEN) oder TrumpCoin (DJT). Letzterer notiert laut "CoinMarketCap" inzwischen sogar rund 28,24 Prozent unter seinem einstigen Ausgabepreis (Stand: 15. Juli 2024). Für Kryptoanleger stellt sich daher die Frage, ob es möglich ist zu erkennen, welche Coins aus dem mittlerweile unüberschaubaren Kryptoversum überhaupt eine Rally erleben werden und welche Kurssteigerungen sich als kurzlebig oder - zumindest in Teilen - als von Dauer erweisen werden.

Experte warnt vor Meme-Coins - Hochspekulative Investments

Meme-Coins werden oft als Parodie auf ein Internet-Meme oder eine andere Kryptowährung aufgelegt und bieten dadurch in der Regel keinen praktischen Mehrwert. Ihr Wert beruht allein auf der emotionalen Resonanz, die sie erzeugen, und der Fangemeinde, die sie dadurch um sich versammeln können. Lässt die Nachfrage aber mit der Zeit nach, gibt es nichts mehr, das die Coins stützt. Für Kryptoanleger sind diese Spaßwährungen allerdings vor allem auch darum verlockend, weil sie preislich meist deutlich unter der Marke von einem US-Dollar liegen und die Einstiegshürde somit im Vergleich zu Bitcoin oder Ethereum sehr gering ist.

Anleger sollten bei einer Investition in Meme-Coins dennoch extrem vorsichtig sein. "Meme-Coins sind hochspekulativ und mit großen Risiken verbunden", warnte etwa Experte Thomas Wabnig vom Trading-Ausbildungszentrum Smart Trading Gains in einer Pressemitteilung. "Die Chance, auf einen Schlag viel Geld zu verlieren, ist wesentlich höher als die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Investition vervielfacht", so Wabnig weiter. Insgesamt sei der Handel mit Meme-Coins wie ein Glücksspiel - allerdings mit schlechten Gewinnchancen. "Mit Meme-Coins Gewinne zu erzielen, ist nur möglich, wenn einer der Coins stark im Wert steigt und zur richtigen Zeit verkauft wird", erklärte der Trading-Experte weiter - und selbst wenn man mit dem gewählten Meme-Coin Glück habe, sei das keine Garantie für konstante und zuverlässige Renditen in der Zukunft. Insgesamt sei die Zahl der Menschen, die mit Meme-Coins keine Erträge erwirtschaften konnten oder sogar viel Geld verloren haben, um ein Vielfaches höher als die Anzahl der Personen, die mit den Coins reich geworden sind. Zudem müssten Käufer in diesem Bereich des Kryptomarktes auch immer hoffen, nicht Opfer eines Betrugs zu werden und dadurch ihr gesamtes Geld zu verlieren, so Wabnig. Eine Investition in Meme-Coins empfiehlt sich daher in den allermeisten Fällen nicht.

Das macht Kryptowährungen mit tatsächlichen Zukunftschancen aus

Im Gegensatz zu den meist spekulativen Meme-Coins gibt es im Bereich der Kryptowährungen aber auch zahlreiche Projekte mit solider technologischer Basis und realem Anwendungsnutzen. Bitcoin und Ethereum sind hier bekannte Beispiele, die trotz Marktschwankungen langfristig an Bedeutung gewonnen haben. Vitalik Buterin, Mitbegründer von Ethereum, kritisierte laut "CoinPro.ch" dann auch kürzlich zahlreiche Meme-Coins als inhaltsleere Projekte und erklärte, dass diese nur dann als wertvoll angesehen werden könnten, wenn sie über spekulative Initiativen hinausgehen, einem echten Zweck dienen und echten Wert schaffen würden. Denn Projekte, die ein reales Problem lösen, sollten der Standard im Krypto-Sektor sein, so Buterin laut der Nachrichtenseite.

Ein Beispiel für ein vielversprechendes Krypto-Projekt, dass dies tut, ist laut "Cash.ch" etwa Akash Network, das einen dezentralen Marktplatz für Cloud-Computing anbietet, auf dem Kunden Rechnerkapazität auf Stundenbasis kaufen können. Interessant sei das Projekt vor allem deshalb, da es den Nutzern Zugang zu den gefragten H100-Chips von NVIDIA biete und dabei deutlich günstiger sei als große Clouddienstleister, so die Nachrichtenseite. Der Akash-Token stand im letzten Monat allerdings zeitweise wie der restliche Kryptomarkt deutlich unter Druck, konnte sich zuletzt aber wieder erholen. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus jedoch dennoch noch rund 56,50 Prozent und in den letzten zwölf Monaten ging es sogar um rund 586 Prozent nach oben (Stand: 15. Juli 2024).

Anleger sollten jedoch vor jeglicher Investition in Kryptowährungen selbst umfassende Recherchen anstellen und nicht nur auf Hypes, Trends und Hörensagen setzen. Außerdem sollten sie auf eine ausreichende Diversifizierung achten und nur Kapital investieren, dessen Verlust sie verkraften können.

