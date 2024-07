So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend

KW 28: Goldpreis, Ölpreis & Co. - So performten Rohstoffe in der vergangenen Woche

Heute im Fokus

Apple nach positiven Analysten-Ratings auf Rekordjagd - Super Micro Computer steigt in NASDAQ 100 auf. TMTG-Aktie +57%: Trump-Sieg nach Attentat in Sicht? Plug Power-Aktie deutlich tiefer: Volatilität hält an. Evonik wird nach gutem Quartalsergebnis optimistischer. Deutsche Bank senkt Ziel für Commerzbank. Swatch: Schwache Nachfrage in China - Erwartungen verfehlt.