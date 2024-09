10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich stabil

Der DAX steht wohl vor einem neutralen Start in den letzten Handelstag der Woche

2. Börsen in Fernost im Minus

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,58 Prozent leichter bei 36.444,95 Punkten. Der Abwärtstrend der vergangenen Handelstage setzt sich somit in Japan fort - in dieser Woche musste der japanische Leitindex Einbußen in Höhe von mehr als sechs Prozent verkraften. Die Aufholrally nach den zweistelligen Verlusten vom 5. August scheint damit ihr Ende gefunden zu haben.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,23 Prozent ab auf 2.782,00 Einheiten. In Hongkong wird aufgrund einer Taifun-Warnung nicht gehandelt. Aus dem Donnerstagshandel hatte sich der Hang Seng letztlich 0,07 Prozent tiefer bei 17.444,30 Zähler verabschiedet.

3. Broadcom-Aktie wegen enttäuschendem Ausblick tiefrot

Broadcom stellte am Donnerstag bei der Zahlenvorlage für das laufende vierte Geschäftsquartal Erlöse von rund 14 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit gut 14,1 Milliarden Dollar gerechnet. Zur Nachricht

4. Liquiditätsmaßnahme: Großaktionäre wollen ATOSS-Aktien verkaufen - ATOSS Software-Aktie bricht ein

Die beiden größten Aktionäre der SDAX notierte ATOSS Software wollen Aktien des Unternehmens über eine Privatplatzierung an institutionelle Investoren verkaufen. Zur Nachricht

5. Russisches Gericht unterbindet Verkauf der RBI-Auslandstochter - RBI-Aktie tief im Minus

Die geplante Ausstieg der Raiffeisen Bank International (RBI) aus Russland dürfte sich mit einem Beschluss eines russischen Gerichts deutlich erschweren. Zur Nachricht

6. Strikter VW-Sparkurs könnte auch Zuliefererbetriebe betreffen

Mögliche Sparpläne bei Volkswagen könnten auch auf Zulieferbetriebe in Sachsen-Anhalt Auswirkungen haben. Zur Nachricht

7. Zinssenkungen im Blick: So schätzt Tom Lee die Chancen bei NVIDIA & Co. ein

Nachdem es Anfang August steil bergab gegangen war an den Börsen, haben sich die Marktteilnehmer mittlerweile wieder zu großen Teilen erholt. Die Zuversicht wächst auch mit Blick auf die bevorstehende US-Notenbanksitzung Mitte September. Das erwartet Tom Lee. Zur Nachricht

8. Lehren aus Warren Buffetts Investment-Verhalten während der Großen Rezession

Kommt es zu einem wirtschaftlichen Abschwung, geraten viele Anleger in Panik. Wie man einem Autor nach jedoch aus Warren Buffetts Verhalten lernen sollte, sei es immer ratsam, wie folgt zu reagieren. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas höher

Die Ölpreise steigen am Freitagmorgen leicht an. Ein Barrel WTI-Rohöl kostet zeitweise 69,26 US-Dollar (plus 0,16 Prozent). Daneben steigt ein Barrel Brent-Rohöl um 0,18 Prozent auf 72,82 US-Dollar.

10. Euro stabilisiert sich über 1,11 Dollar

Der Euro gewinnt am Freitag zunächst leicht an Wert und notierte zuletzt bei 1,114 US-Dollar.