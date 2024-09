Vor US-Arbeitsmarktdaten: DAX vorbörslich etwas leichter -- Asiatische Börsen tendieren leichter - Nikkei setzt Abwärtstrend fort -- Broadcom-Prognose enttäuscht -- ATOSS, RBI im Fokus

Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag werden die Anleger am Freitag im DAX voraussichtlich keine größeren Risiken eingehen. Auf Wochen- und Monatssicht liegt der DAX knapp zwei Prozent im Minus, obwohl er zwischendurch fast die Marke von 19.000 Punkten erreicht hatte.

Am deutschen Aktienmarkt kommt es am Freitag vorbörslich zu leichten Verlusten.

Am Freitag sind auch an den europäischen Börsen alle Augen auf den US-Arbeitsmarktbericht gerichtet, der um 14:30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit publik gemacht wird. Anleger erhoffen sich daraus zum einen Hinweise auf den Zustand der US-Konjunktur, die zuletzt Schwächetendenzen gezeigt hatte. Zum anderen dürfte der Jobbericht den weiteren Fed- Zinskurs beeinflussen. Für die kommende Fed-Sitzung am 18. September wird fest mit einer Einleitung der Zinssenkungsphase gerechnet.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung zwar etwas höher, fiel dann aber schnell in die Verlustzone. Letztlich beliefen sich die Einbußen auf 0,54 Prozent (Schlussstand: 40.755,75 Einheiten). Der NASDAQ Composite startete moderat im Minus und pendelte dann um die Nulllinie. Der Tech-Index ging bei 17.127,66 Zählern in den Schlusshandel - damit verzeichnete der NASDAQ Composite immerhin leichte Gewinne in Höhe von 0,25 Prozent.

An den US-Börsen war am Donnerstag eine uneinheitliche Tendenz auszumachen.

Die Börsen in Asien geben am letzten Handelstag der Woche nach.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,58 Prozent leichter bei 36.444,95 Punkten. Der Abwärtstrend der vergangenen Handelstage setzt sich somit in Japan fort - in dieser Woche musste der japanische Leitindex Einbußen in Höhe von mehr als sechs Prozent verkraften. Die Aufholrally nach den zweistelligen Verlusten vom 5. August scheint damit ihr Ende gefunden zu haben.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,23 Prozent ab auf 2.782,00 Einheiten. In Hongkong wird aufgrund einer Taifun-Warnung nicht gehandelt. Aus dem Donnerstagshandel hatte sich der Hang Seng letztlich 0,07 Prozent tiefer bei 17.444,30 Zähler verabschiedet.

Am Freitag tendieren die Aktienmärkte in Asien leicht nach unten. Die Marktteilnehmer halten sich mit neuen Positionierungen zurück und warten auf den US-Arbeitsmarktbericht für August, der um 14:30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit veröffentlicht werden wird. Sie erhoffen sich daraus neue Hinweise auf den Zustand der US-Wirtschaft und die künftige Zinsentwicklung. Dies ist besonders relevant, da der am Donnerstag bekanntgegebene ADP-Bericht zeigte, dass das Stellenwachstum in der US-Privatwirtschaft deutlich unter den Erwartungen lag.

Am Zinsterminmarkt wurde laut der Deutschen Presse-Agentur zuletzt eine 43-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte am 18. September eingepreist, während eine Senkung um 25 Basispunkte mit 57 Prozent Wahrscheinlichkeit erwartet wird.

