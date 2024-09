Airbus SE (ex EADS)-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy an Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Bewertung im Blick

Das Airbus SE (ex EADS)-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Victor Allard unterzogen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 178 Euro auf "Buy" belassen. Die Auslieferungen im August entsprächen seinen Prognosen und der üblichen Sommerferien-Saison, schrieb Analyst Victor Allard am Freitag in seinem Kommentar.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 14:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 130,34 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 36,57 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 149.627 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2024 büßte die Aktie um 5,3 Prozent ein. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren.

