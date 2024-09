Übernahme von VMware

Der Chipkonzern Broadcom hat die Börse mit seinem Geschäftsausblick enttäuscht.

Broadcom stellte am Donnerstag bei der Zahlenvorlage für das laufende vierte Geschäftsquartal Erlöse von rund 14 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit gut 14,1 Milliarden Dollar gerechnet. Das Geschäft von Broadcom außerhalb des KI-Marktes wächst langsamer als ursprünglich erwartet.

In dem Ende Juli abgeschlossenen dritten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 47 Prozent auf rund 13,1 Milliarden Dollar und lag damit über den Markterwartungen. Den Ausschlag für den sprunghaften Anstieg gab allerdings die Übernahme der Software-Firma VMware. Ohne ihr Geschäft hätte es ein Plus von vier Prozent gegeben. Technik für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz soll Broadcom in diesem Geschäftsjahr zwölf Milliarden Dollar Umsatz einbringen.

Unterm Strich verbuchte Broadcom einen Quartalsverlust von 1,875 Milliarden Dollar nach einem Gewinn von 3,3 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Auslöser für die roten Zahlen war dem Unternehmen zufolge eine Belastung von 4,5 Milliarden Dollar als Folge der Verlagerung von Urheberrechten in die USA im Zuge eines Umbaus der Zuliefererkette. Broadcom war in den vergangenen Jahren unter anderem durch Übernahmen stark gewachsen. Produkte der Firma finden sich unter anderem in Rechenzentren sowie Autos und Smartphones. Zu den Kunden gehört auch Apple.

Anleger reagieren enttäuscht

Ein mit Enttäuschung aufgenommener Geschäftsausblick verheißt am Freitag nichts Gutes für die Anleger von Broadcom. Für den Kurs des Chipkonzerns, der neben NVIDIA ebenfalls gern als besonders großer Profiteur des Künstlichen-Intelligenz-Hypes genannt wird, ging es im vorbörslichen US-Handel zuletzt um fast zehn Prozent nach unten. Mit 137,90 US-Dollar bahnt sich der tiefste Stand seit dem Einbruch der Aktienmärkte von Anfang August an. Damals war der Broadcom-Kurs sogar kurz unter die 130-Dollar-Marke auf ein Tief seit Mai gefallen.

Am Markt hieß es, das klassische Geschäft mit Chips abseits von Anwendungen für Künstliche Intelligenz, habe etwas enttäuscht. In diesem Bereich, der in den vergangenen Monaten die Aktien auf ein Rekordniveau getrieben hatte, sei die Entwicklung aber "immer noch stark", sagte ein Händler.

Noch im Juni hatten die Broadcom-Aktien bis zu 185 Dollar gekostet. Seitdem flachte der KI-Hype ab. Dies machte sich in den vergangenen Monaten auch schon bei NVIDIA bemerkbar, dem KI-Favoriten der Anleger. Auch die NVIDIA-Papiere gaben am Freitag vorbörslich an der NASDAQ-Börse zeitweise 1,85 Prozent ab auf 105,23 US-Dollar.

Broadcom stellte für das laufende vierte Geschäftsquartal Erlöse von rund 14 Milliarden US-Dollar in Aussicht, während Analysten im Schnitt mit gut 14,1 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Analyst Ross Seymore von der Deutschen Bank attestierte dem Halbleiterkonzern zwar solide Zahlen, betonte aber die hohen Erwartungen.

Wegen bereits in den Aktienkurs eingepreisten Euphorie sind also eigentlich positive Überraschungen erforderlich, um den Ansprüchen zu genügen. Laut dem Jefferies-Analysten Blayne Curtis seien die Ziele aber nicht höher gesteckt worden. Das Management habe aber zuletzt immer wieder betont, dass der Weg auch im KI-Bereich holprig sei. Dies ergebe Sinn im Zuge der Umstellung auf neue Technologien.

Die Voraussetzungen für 2025 seien gut und so sieht Curtis in jeder Kursschwäche eine Kaufgelegenheit. Damit teilt er die Meinung von Mark Lipacis von Evercore ISI. Er lobte am Freitag die exzellenten Perspektiven mit KI wie auch in den übrigen Geschäften und rechnet daher binnen der nächsten Monate mit anziehenden Konsensschätzungen. Außerdem erwähnte er einen bis zu 17 Prozent großen Abschlag der Broadcom-Papiere im Vergleich zu anderen KI-Aktien wie AMD, NVIDIA oder Marvell Technology.

